Artsen deden melding van verdachte dood Haaksbergse baby

Het grootscheepse onderzoek naar de dood van een baby in Haaksbergen is gestart na een melding van het ziekenhuis over de 'verdachte dood' van het kindje. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Verschillende betrokkenen moeten nog worden gehoord en sectie op het lichaampje volgt.

De politie doet al twee dagen onderzoek in het huis van een jong stel aan de Vermeerstraat. Daar was volgens de buren 's ochtends vroeg een flink gestommel te horen. Later op de ochtend begon het onderzoeksteam een grootschalig onderzoek.

Verdacht

De tuin is afgeschermd met hekken en er staan een tent en zogenoemde PD-unit. RTV Oost onthulde gisteravond dat er onderzoek werd gedaan, in verband met de dood van een baby. Die werd niet in het huis gevonden, maar artsen in het ziekenhuis constateerden blijkbaar verdachte omstandigheden rondom de dood van het kindje.

Onderzoek

De politie heeft de ouders wel gesproken op het bureau, maar later weer heengezonden. Ze zullen nogmaals worden gehoord. Of ze verdachten zijn, ligt aan de resultaten van het onderzoek. Is de baby gestorven door een misdrijf of door natuurlijke oorzaak?

Het jonge stel woont ongeveer twee jaar in de straat. Niemand in de buurt wist iets van een baby of zwangerschap. Als verklaring gaven de buren de 'quarantaine' van afgelopen weken, in verband met corona-maatregelen: "Je ziet of spreekt elkaar nu niet."

De politie verwacht op z'n vroegst morgen meer te kunnen vertellen.