In de Grote Kerk in Steenwijk kun je een kaarsje branden voor coronaslachtoffers

Tini Ringersma (83) kijkt naar het vlammetje en naar het verlichte kruis aan de muur in de Grote Kerk in Steenwijk. Ze kruist haar armen over haar borst en bidt tussen de bepleisterde zuilen die naar de hemel reiken voor al die mensen die lijden aan corona.

Je zou verwachten dat Tini in een katholieke kerk te vinden is, maar niets is minder waar. Dit is de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, een protestantse PKN-kerk in de Olde Veste. Steeds meer protestantse bedehuizen ontdekken dat de gewoonte om een vlammetje te ontsteken als vorm van gebed zo gek nog niet is. Het vlammetje verwijst naar het Licht der Wereld die de gebeden verhoort.





Drie ochtenden open

De kerk in het hart van de stad is maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur open voor het publiek. Bezoekers steken een kaarsje aan, ze zitten even op een stoel in het majestueuze godshuis of ze kletsen met de vrijwilligers die aanwezig zijn. Alles op anderhalve meter afstand, volgens de richtlijnen van het RIVM. Geen nood: de kerk is groot genoeg en ook op afstand kun je een luisterend oor bieden.



De kerk vormde een poule van tien vrijwilligers die de komende weken en wellicht maanden aanwezig zijn. "We maken een praatje, schenken gratis koffie en we bieden een luisterend oor voor de bezoekers", zegt Sarie van Andel (68). "We hebben geluk dat het nu een beetje warm is. Vorige week zaten we te vernikkelen. Maakt niks uit. We doen het graag."





"Geloven is een werkwoord"

"Mocht het zo zijn dat er mensen zijn die echt in de problemen zitten, dan kunnen wij ze ook doorverwijzen naar de predikant", vervolgt Greet Timmer (75).

"Wij vinden dat we juist in deze tijd als kerk aanwezig moeten zijn in de lokale samenleving. We kunnen niet zoveel doen, maar er wel voor de mensen zijn, een luisterend oor bieden en op die manier proberen wij de handen van God te zijn. Nu kunnen we laten zien dat geloven vooral ook een werkwoord is. Je moet het doen, naastenliefde betrachten. Op die manier proberen wij Jezus na te volgen. Wij doen dit vanuit ons hart", leggen de dames uit. Ook zij zitten op veilige afstand van elkaar.

Coronapelgrims

Het loopt niet storm, maar zo af en toe druppelt er een coronapelgrim binnen om een lichtje te ontsteken ten overstaan van de Heer. Zo ook Tini Ringersma. Ze is op leeftijd en dus een risicogroep, maar toch komt ze naar de Clemenskerk. "Ik heb er persoonlijk gelukkig nog niet mee te maken gehad, maar de beelden op televisie van al die doden wereldwijd raken mij zeer. Ze malen door mijn hoofd. Ik draag de patiënten in gedachten op aan God. Hij is erbij en biedt troost", zegt de Steenwijkse. "Ik hoop dat deze crisis ook zorgt voor bezinning. We moeten als mensheid een pas op de plaats maken, dat geloof ik."





Gedenkhoekje

In de kerk is een gedenkhoekje ingericht, met ruimte voor kaarsjes en daarachter een verlicht kruis. Stemmig en ingetogen. Een paar vierkante meter in die enorme kerk. Het is allemaal gratis. Er wordt aan gedacht om gebedsbriefjes neer te leggen waarop de bezoekers iets kunnen schrijven.



Tini denkt na het ontsteken van het waxinelichtje aan die duizenden slachtoffers van deze crisis, maar ze denkt ook aan haar echtgenoot die zes jaar geleden overleed na een lang huwelijk. Ze mist hem alle dagen. "God gaf mij kracht en steun. Daardoor kon ik doorgaan en daarom ben ik ook hier."