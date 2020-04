Juf Tabitha geeft thuisles over de oorlog | les 5: bevrijding en bestraffing

Bevrijding en bestraffing

‘Het is feest, we zijn weer vrij!’ Honderden mensen op het grote plein van Enschede juichen, zingen en dansen. Vrouwen, mannen, kinderen, soldaten: iedereen is blij. Het is 1 april 1945 en de oorlog is voorbij. Eindelijk bevrijd!

Soldaten uit onder andere Groot-Brittannië, Canada, Amerika en Polen (de geallieerden) hielpen allemaal om de Duitse bezetter weg te jagen. Soms ging dat makkelijk, soms moest er nog veel gevochten worden. De bevrijding van Nederland ging niet in één keer. Eind 1944 was het zuiden van Nederland al bevrijd, terwijl in de rest van het land Hitler nog de baas was. Overijssel werd pas in april 1945 bevrijd.

