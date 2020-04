Verdachte steekpartij Lemelerveld wil in cel blijven

Dat werd dinsdagochtend duidelijk tijdens een korte pro-formazitting voor de rechtbank in Zwolle.



'Stoned en dronken'

De dakloze verdachte zou zijn slachtoffer, een jongen van 16 jaar, met een mes in de buik of hartstreek gestoken hebben. Wat de aanleiding is, blijft onbekend. Volgens de officier van justitie was de 18-jarige verdachte "stoned en dronken tijdens het incident".



Over de persoonlijke toestand van de verdachte zijn grote zorgen. De man zou een vorm van autisme hebben, maar weigeren om medicatie in te nemen die hem helpt om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Uit een voorlopig rapport zou blijken dat hij een gevaar vormt voor anderen als hij nu vrij zou komen.



De man wordt op dit moment onderzocht door gedragsdeskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Door de coronacrisis gaat dat onderzoek langer duren dan gewoon.

Op 16 juni staat een volgende zitting gepland. Die is ook pro-forma.