Horecaondernemer bereidt zich voor op anderhalve meter-samenleving, schouwburg Hengelo sceptisch

"Voor ons is het eigenlijk heel simpel", vertelt Boer. "Wij gaan pas open op het moment dat de hele zaal weer gevuld kan worden. Natuurlijk kunnen we de zaal ook vullen met iedereen op anderhalve meter afstand, maar dan is de zaal voor minder dan één zesde gevuld. Dat kan er financieel simpelweg niet uit."

Martijn Fox laat zien welke creatieve oplossingen hij bedacht heeft voor zijn restaurant. (tekst gaat verder onder de video)

Creatief

Voor Fox gaat het er mogelijk rooskleuriger uitzien. Zijn restaurant is nu uiteraard dicht en ook bruiloften worden er nu niet meer gehouden, toch hoopt hij vanaf 1 juni weer open te mogen. "Wij hebben een aantal oplossingen bedacht hoe we weer open zouden kunnen gaan, met de anderhalve meter afstand. Evenals dat bruiloften, op een aangepaste manier, weer doorgang kunnen vinden."

Bij bruiloften is het een en ander mogelijk, al zijn er wel wat beperkingen. "We kunnen dagbruiloften en diners door laten gaan, met wederom die anderhalve meter afstand. Alleen wordt het natuurlijk wel vervelend dat bijvoorbeeld ouders niet met de bruid en bruidegom op de foto kunnen. Daarnaast kan het avondfeest ook niet doorgaan, want zeker met een borrel op blijven mensen niet op de juiste afstand."

Foodtruck

Ook voor het restaurant heeft Mark het een en ander in gedachten. "We hebben hier een grote vijver, waar ik allemaal tafeltjes omheen wil plaatsen. We kunnen met de foodtruck en 'drankkar' langsrijden en serveren met een lange pizzaschep. Zo kunnen we toch op een enigszins ludieke manier open."

Maar dan nog iets belangrijks: de toiletten. "Ja, dat is zeker belangrijk. We zitten er al aan te denken om te gaan werken met plaskaarten, zoals ze dat op de basisscholen doen. Je moet er toch iets van een systeem in gaan vinden om het allemaal in goede banen te leiden."

Zorgelijk

Want, zo benadrukt Fox nog maar eens in het gesprek, de situatie is momenteel zorgelijk. "Dat we nu dit jaar bijvoorbeeld geen winst maken, prima. Maar we zitten wel in de overleefmodus. En dan hebben wij nog geluk dat we hier zoveel ruimte hebben en deze creatieve ideeën kunnen uitvoeren, maar een horecaondernemer in hartje Enschede kan dat niet. Het zijn zware tijden."