Stil Weerribben-Wieden door coronacrisis nóg stiller: "Nog nooit meegemaakt dit"

"Het is uniek", zegt Wim Liesker. Samen met zijn vrouw runt hij een bed and breakfast in het hart van het nationale park. "Het enige wat je hoort is het ruisen van de wind door de bomen en een roerdomp die even verderop in het water duikt. Dat is het."

Frisse duik

Iedere dag staat Liesker vroeg op om, na een frisse duik in het water, naar die stilte te luisteren. "Stilte is iets wat je pas echt diep ervaart als je die rust ook bij jezelf binnen laat komen. In de hectische samenleving waarin we leven zijn we niet gewend om die rust toe te laten."

App

Omdat het vliegverkeer grotendeels stilligt en ook het autoverkeer sterk is verminderd, valt ook dat gezoem nu weg. Via een app houdt Liesker regelmatig het aantal decibel bij. "De app meet deze weken gemiddeld zo'n dertig decibel. Dat is heel stil. Wanneer er vliegtuigen overvliegen stijgt dat naar ongeveer vijftig decibel. Dat is echt wel een verschil."

Waardering

En zo heeft, voor Liesker in ieder geval, de crisis ook een positieve kant. Hij hoopt dat we de waardering voor rust en stilte met zijn allen na de crisis kunnen vasthouden. "Het is een onderdeel van gezond zijn, van het genieten van het leven. Het is broodnodig dat de stilte een plek heeft."