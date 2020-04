Topman bouwconcern VolkerWessels doet oproep aan politiek: "Luchtbel zal spatten"

Topman Jan de Ruiter van het Rijssense bouwconcern VolkerWessels roept de politiek op om de Nederlandse bouwsector te hulp te schieten. De Nederlandse staat moet volgens hem zo snel mogelijk de crisis- en herstelwet opnieuw invoeren in de vorm van een crisis- en voorkomenwet. Anders gaan er veel banen verloren in de bouw, zegt De Ruiter in een interview met De Telegraaf.

“De hijskranen die je nu ziet draaien, zijn projecten die twee jaar geleden zijn aangenomen”, aldus De Ruiter in de krant.



“De politiek zou kunnen denken dat er niets aan de hand is. Maar er is nu een luchtbel in wording, die over een jaar uiteen zal spatten. Er ligt voor miljarden werk op de plank, Rijkswaterstaat zou er goed aan doen om dit te versnellen, middels de crisis-en voorkomenwet. Van grote investeringen in infrastructuur profiteert de hele samenleving en ze creëren veel Nederlandse banen.”

Derde crisis in twaalf jaar

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar, stelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onlangs al. Naast de coronacrisis blijven de maatregelen rond PFAS en stikstof de bouw parten spelen. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten zouden moeten vrezen voor hun baan.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, zei in een reactie op de voorspellingen van het EIB dat er behoefte is aan een Deltaplan voor de Nederlandse economie. “Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid.”

VolkerWessels vandaag voor laatst op de beurs

Overigens is VolkerWessels vandaag voor het laatst genoteerd aan de Amsterdamse beurs. De onderneming wordt overgenomen door het Rijssense Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels. Het bouwconcern had al eens eerder een beursnotering, van 1989 tot 2003. Ook toen werd de bouwer overgenomen door Reggeborgh.