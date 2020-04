Verdachte steekpartij Zwolle doodsbang voor corona: "Bewaarders lopen hier onbeschermd rond!"

De verdachte (19) van een steekpartij in Zwolle is doodsbang om in zijn cel, die hij deelt met een andere gevangene, besmet te raken met corona. "Ondanks de quarantaine lopen de bewaarders hier onbeschermd rond."

Dat zei hij vanmorgen tijdens de rechtszaak die via een videoverbinding werd gehouden. De verdachte zit al bijna een half jaar in voorarrest in het Justitieel Complex op Schiphol.



De officier van justitie verdenkt de Zwollenaar ervan dat hij op 25 oktober vorig jaar een man met een mes neerstak vlak voor de ingang van winkelcentrum Diezerpoort in zijn woonplaats. Politiemensen troffen het slachtoffer na een melding aan op straat. Het slachtoffer wist niet meer wat er was gebeurd, alleen maar dat hij was gevallen. Omdat hij steekwonden had, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Thuis afwachten

Advocate Rump, die de 19-jarige verdachte bijstaat, deed een dringend beroep op de Zwolse rechters om het voorarrest te beëindigen. Ze wees de rechters erop dat er de afgelopen weken meerdere verdachten van ernstige delicten hun strafzaak thuis mochten afwachten. Zo besloot de rechtbank onlangs dat de man die in Deventer met zijn auto inreed op bezoekers van een horecagelegenheid, naar huis mocht.

"Goed voorbeeld doet goed volgen" aldus de advocate.



'Geen uitzondering'

De Zwolse rechters besloten na overleg om het verzoek van de advocate niet in te willigen. "We hebben de omstandigheden afgewogen, maar het is een ernstig feit waar meneer van verdacht wordt en we gaan in dit geval geen uitzondering maken."



De rechtszaak tegen de 19-jarige gaat op 9 juli verder. De rechtbank sloot de behandeling van de zaak af met een wens. "We hopen dat u dan hier fysiek voor ons zit."