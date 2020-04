Motorrijder scheurt 100 km/u te hard door Enter, automobilist met 190 over A28 bij Zwolle

De politie is tevreden over het gedrag van weggebruikers tijdens Pasen. De vrees was dat vooral veel motorrijders de weg op zouden gaan, maar volgens de verkeerspolitie viel dat mee. Toch waren er enkele negatieve uitschieters.

In Enter reed een motorrijder 163 waar 60 kilometer per uur is toegestaan. Een automobilist reed met 190 over de A28 bij Zwolle, terwijl daar 100 kilometer per uur gereden mocht worden. Beide weggebruikers moesten hun rijbewijs inleveren.

In totaal werden 188 bekeuringen uitgeschreven voor overschrijding van de maximale snelheid. Vijf bestuurders gingen op de bon vanwege rijden zonder rijbewijs. Er werden 35 boetes gegeven voor verschillende overtredingen, zoals negeren doorgetrokken streep, maken van een wheelie, negeren stopteken en negeren geslotenverklaring.



Complimenten

De verkeerspolitie is tevreden over hoe de mensen in Oost-Nederland zich afgelopen paasweekend aan de coronamaatregelen hebben gehouden. De meeste overtredingen waren afgelopen zaterdag.



'Het beeld dat we tijdens de Pasen kregen was juist positief te noemen. Het was rustig op de weg en bijna iedereen hield zich keurig aan de regels. Complimenten aan eenieder die hieraan bijgedragen heeft', schrijft de politie op Facebook.