Man definitief veroordeeld voor aanzetten tot geweld tegen Armeniërs bij demonstratie Almelo

De voorzitter van de Nederlandse Azerbeidjaanse Turkse Culturele Vereniging is definitief veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 120 uur. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De man heeft aangezet tot geweld tegen Armeniërs vanwege hun ras, tijdens een demonstratie in Almelo in 2014.

Deze zaak draait om een monument dat in 2014 op het terrein van de Armeense kerk in Almelo werd onthuld. Het ging om een herdenkingsmonument ter nagedachtenis van de Armeense Genocide.

De Armeense Genocide was in 1915. In het Ottomaanse Rijk, een groot gebied waarin nu Turkije ligt, werden destijds honderdduizenden Armeniërs vermoord. In 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de genocide werd erkend, maar het kabinet legde die motie naast zich neer.

Een aantal weken na de onthulling was er een demonstratie vanwege de plaatsing van dat monument. Die demonstratie was georganiseerd door de Stichting Turks Islamitische Culturele Federatie. Er kwamen zo'n vierduizend mensen op af, vooral van Turkse afkomst.

'De verdachte had een aandeel in de voorbereiding van de demonstratie', schrijft de Hoge Raad in een verklaring. 'Ook heeft hij tijdens de demonstratie met een microfoon de menigte toegesproken. Hij uitte daar onder meer de volgende, in het Nederlands vertaalde, woorden: "Karabach zal het graf van de Armeniërs worden."

Veroordeling

Die uitspraak leidde tot een veroordeling door de rechtbank. De man kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 120 uur. Ook in hoger beroep bleef die straf staan.

Vervolgens ging de verdachte bij de Hoge Raad in cassatie. De advocaat van de verdachte zegt dat zijn cliënt met zijn uitlating niet gedoeld heeft op de Armenen vanwege hun ras, maar op de personen die een gedeelte van Azerbeidzjan, Nagarno Karabach, bezet houden.

Alle Armeniërs

De Hoge Raad is het niet eens met het verweer van de advocaat, zo staat in de verklaring van de raad. 'Het gerechtshof stelde vast dat het door de verdachte scanderen [...] gericht is tegen alle Armeniërs.'

Daarom vindt de Hoge Raad dat de uitlatingen van de man, in de context van de demonstratie, aanzetten tot geweld tegen Armeniërs wegens hun ras.

De verdachte kan niet weer in beroep tegen deze uitspraak. Zijn veroordeling is nu definitief.