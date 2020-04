Negen Twentse verpleeg- en zorginstellingen werken samen om coronapatiënten op te vangen

Negen zorginstellingen hebben de krachten gebundeld om de eerstelijnszorg in Twente in de coronacrisis te versterken. Het gaat om CarintReggeland, De Posten, Liberein, Livio, TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), ZorgAccent, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna en Zorggroep Sint Maarten. De verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) openen speciale corona-afdelingen voor coronapatiënten uit de regio.

Met deze speciale afdelingen willen de instellingen de ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgpersoneel ontlasten. Mocht dat nodig zijn, dan kan er ook een zorghotel worden geopend waar zowel coronapatiënten als niet-besmette zieken kunnen worden opgenomen.

Veel besmettingen

Landelijk is het beeld dat er binnen de verpleeghuizen en zorginstellingen veel besmettingen voorkomen. Bij CarintReggeland is in een aantal huizen al corona aangetroffen. Het gaat om bewoners van De Botterhof in Wierden, Titus Brandsmahof in Almelo, Dokter Eekmanhof in Denekamp, 't Gerbrand en Het Woolde in Hengelo, Eltheto in Rijssen en De Wieken in Delden.

Ook in de instellingen van TMZ zijn coronabesmettingen geconstateerd. Het betreft hier De Weemelanden in Vriezenveen, 't Dijkhuis in Borne, het Borsthuis en 't Hof in Hengelo en De Meulenhof in Tubbergen.

Drie ringen

De gezamenlijke instellingen werken met een model dat uit drie ringen bestaat. Jochem Eenkhoorn, Manager Zorg bij CarrintReggeland: "In de eerste ring kunnen besmette inwoners, bewoners en cliënten op hun huidige woonplek blijven. Dat kan thuis zijn of in het verpleeghuis waar ze verblijven. Zij worden daar geïsoleerd verpleegd. Als dit niet meer kan, wordt opgeschaald naar ring twee. Dit houdt in dat besmette inwoners, bewoners en cliënten bij elkaar op een speciale corona-afdeling binnen onze locaties worden geplaatst." CarintReggeland heeft op Eugeria in Almelo zo'n afdeling ingericht.

Corona-afdelingen

De speciale corona-afdelingen (ook wel corona cohort-afdeling) worden gerealiseerd binnen de muren van de verschillende VVT-instellingen. Mensen met corona worden bij elkaar geplaatst op deze afdeling. De afdelingen zijn volledig afgesloten van andere afdelingen binnen de locatie. Daarnaast is er een vast team van zorgmedewerkers werkzaam. Zij dragen continu beschermende kleding.

Deze manier van werken heeft ook als voordeel dat de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen optimaal worden ingezet. Inmiddels zijn er in twee weken tijd binnen Twente elf corona-afdelingen beschikbaar. "Momenteel hebben we daar de beschikking over 130 bedden. Indien nodig kan dat uitgebreid worden naar 150 bedden", aldus Eenkhoorn in een verklaring op de website van CarintReggeland.

Bad Boekelo als zorghotel

Bij een grote stijging van corona-besmettingen kan opgeschaald worden naar de derde ring. In dat geval wordt ook een zorghotel op een externe locatie in gebruik genomen. Het betreft Bad Boekelo. De tachtig kamers in dit hotel kunnen binnen 48 uur operationeel worden gemaakt als ziekenkamers.

Judith Besten, procesmanager Zorg: "In het zorghotel hebben we niet alleen plek voor corona-patiënten, maar ook voor niet-besmette patiënten. Het betreffen mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet direct terecht kunnen in een verpleeghuis of in het ziekenhuis."

Onvoldoende thuiszorg

Het zorghotel staat daarmee ook open voor mensen die vanwege de corona-uitbraak minder thuiszorg krijgen en waarvoor er nauwelijks mantelzorg beschikbaar is. Ook kunnen dit mensen zijn die niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog onvoldoende hersteld zijn om terug naar huis te gaan. Volgens Besten is er op dit moment nog geen sprake van een tekort aan beschermingsmiddelen in de thuiszorg.

Strikte scheiding van patiënten

Besten benadrukt dat er een strikte scheiding is tussen patiënten mét en zonder corona. "Op deze manier willen we de druk op de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg verlagen."