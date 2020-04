Staphorster plaatst op eigen kosten derde monument voor omgekomen oorlogsvliegers​

In de gemeente Staphorst vielen in de oorlog heel wat jongens uit de lucht. Letterlijk. Amerikanen en Engelse knapen, tieners soms nog, stierven in de weilanden en akkers. Smit plaatst monumenten op de locaties waar de jongens hun laatste adem uitbliezen.



Hij is er al jaren mee bezig. Het derde monument volgt binnen een paar weken in IJhorst. "Dit is het minste wat ik nog voor ze kan doen. Zij mogen niet vergeten worden. Zij gaven hun leven voor ons. Dat is nogal wat."

De eerste steen

Een boer zag op 6 december 1944 de net 20-jarige Joe Huntley Marlowe uit South Carolina uit de lucht vallen aan de Klaas Kloosterweg-West. Op die dag haalde het Duitse luchtafweergeschut een 'vliegend fort' naar beneden. De B-17G crashte bij de Ronduite. Van de negen bemanningsleden overleefde alleen Joe het niet. Zijn parachute weigerde dienst.



"De knaap schreeuwde tot hij de grond raakte na een val van honderden meters", zo vertelde de boer. Het maakte een enorme indruk op de agrariër die vijf jaar geleden dit voorval aan Henk Smit vertelde. De kraanmachinist uit Staphorst was verbolgen. Hij kende dit verhaal niet en met hem de meeste mensen niet. "Dat kan toch niet?", dacht ik. Henk maakte en plaatste een monument voor Joe aan de Klaas Kloosterweg-West.

De tweede steen

Na de gedenksteen in de berm voor Joe, besloot Henk dat er meer monumenten moesten komen. Er zijn nog meer vergeten plekken in de gemeente waar vliegeniers naar beneden kwamen. Acht geallieerde vliegtuigen stortten in de oorlog neer in de gemeente Staphorst. Twintig bemanningsleden kwamen om het leven: dertien uit Engeland en zeven uit Amerika. Henk zorgde voor de juiste namen en informatie.



Na de steen met plaquette voor Joe ging Henk aan het werk voor de vijf doden die op 6 maart 1944 vielen aan de Zwarteveenweg toen een B-17 bommenwerper hier neerstortte. Er zaten tien personen in. Vijf kwamen om. Hun namen staan op de gedenksteen die Henk maakte op deze plek. De onthulling was in maart 2018.

De derde steen

Twee monumenten zijn nu klaar en het derde volgt binnenkort aan de Burgemeester van Wijngaardenstraat in de buurt van IJhorst. In de nacht van 22 op 23 december 1942 vloog een Halifax-bommenwerper over de gemeente Staphorst. Hij werd van alle kanten beschoten door de Duitsers. Uiteindelijk stortte het vliegtuig neer in het IJhorsterveld. Zes van de acht bemanningsleden kwamen om. Zij liggen begraven naast de kerk in IJhorst.



Op de plek waar ze stierven, is niks te zien. Dat verandert binnenkort. De zes die omkwamen, krijgen een steen met hun naam erop.

Zes monumenten

Henk is van plan nog drie monumenten te maken de komende jaren: eentje aan de Leidijk, de Dekkersweg en in Rouveen. Dan heeft hij zes monumenten geplaatst.

Niks is er te zien op de plek waar de jonge mannen stierven. "Ik wil dat mensen letterlijk even stilstaan bij zo'n object en even nadenken over wat hier gebeurde."