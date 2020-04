Pand viervoudige moord in Enschede moet plaatsmaken voor nieuwe woningen

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Al sinds het spraakmakende misdrijf was het pand - op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat met de Snelliusstraat - de buurtbewoners een doorn in het oog. Met name vanwege de herinneringen die ze hebben aan die inktzwarte dag. Vandaar ook dat meerdere omwonenden erop hadden aangedrongen dat het pand tegen de vlakte zou gaan.

Andere invulling perceel

Sindsdien hebben drie woningcorporaties zich gebogen over een andere invulling van het perceel. Inmiddels is daar een besluit over genomen, zo hebben de omwonenden te horen gekregen in een brief van de woningbouwverenigingen Domijn, Ons Huis en De Woonplaats.

Principeovereenkomst

Daarin maken de corporaties melding dat ze met de eigenaar van het pand een principeovereenkomst hebben bereikt en dat ze met de gemeente Enschede in gesprek zijn over sloop van het pand en nieuwbouw van woningen. Welke woningbouwvereniging het project gaat realiseren, om hoeveel woningen het gaat en op welke termijn dat moet gebeuren is nog onbekend.

Voorbereidingen

Wel worden de voorbereidende werkzaamheden alvast in gang gezet. Zo moet het perceel eerst worden onderzocht op eventuele bodemvervuiling en gaat een gespecialiseerd bedrijf na of er in het pand asbest is verwerkt. In de brief worden de buurtbewoners gewaarschuwd dat ze er rekening mee moeten houden dat ze in verband met het asbestonderzoek mensen in beschermende kleding rond het pand kunnen zien lopen.

Na deze onderzoeken zal de benodigde omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De brief waarin gewag wordt gemaakt van de nieuwbouwplannen (Foto: Eigen foto)

Nog steeds verzegeld

Justitie lijkt het pand overigens nog steeds niet te hebben vrijgegeven. De voordeur is nog altijd verzegeld. Het Openbaar Ministerie lijkt het pand beschikbaar te willen houden voor onderzoek. Bekend is dat er tot ver na de viervoudige moord nog altijd onderzoek is gedaan in het pand.

Tekst gaat verder onder foto

De vroegere growshop waar vier mannen werden doodgeschoten, is nog altijd verzegeld (Foto: RTV OOST)

Intussen ligt het perceel er verlaten en verpauperd bij. Wel is een brievenbus inmiddels verdwenen. Deze brievenbus stond tot lang na de moord los in het portiek en puilde uit met poststukken die aan onder anderen de vermoorde growshophouder waren geadresseerd. Achter het gebouw liggen nog steeds de blauw-groene zakken met bemesting voor hennepplantjes hoog opgestapeld.

Inbrekers

Een hek met een ketting en hangslot voorkomt dat onbevoegden het terrein op kunnen. Het lage hek weerhield enkele jeugdige inbrekers er echter niet van om in te breken en aan de haal te gaan met enkele groeikasjes. "We zagen het gebeuren en hebben de politie gealarmeerd", zo vertelde een buurtbewoner eerder al tegenover RTV Oost.

Uiteenlopende reacties

De omwonenden reageren overigens uiteenlopend op de aangekondigde nieuwbouwplannen. Een overbuurman, die vanuit zijn woonkamer dagelijks tegen het verzegelde pand aan kijkt, zegt niet zo te zitten met de huidige situatie. "Ach, het doet me eerlijk gezegd niet zoveel", zegt hij schouderophalend.

'Niet van netvlies'

Een buurvrouw, iets verderop in de staat, is er echter maar wat blij mee dat de vroegere growshop straks tegen de vlakte gaat. Refererend aan de vrouw van de growshophouder, die die dag op de vier ontzielde lichamen stuitte. "Telkens als ik ernaar kijk, moet ik weer denken aan die vrouw die gillend naar buiten rende en haar haren uit haar hoofd trok. Dat beeld krijg ik nog steeds niet van mijn netvlies."

Eigenaar Mohammed

Het pand is nu al sinds 1994 eigendom van Mohammed. Eerder al liet hij tegenover RTV Oost weten dat hij er behoorlijk mee in zijn maag zat. Hij had het al enige tijd te koop gezet, maar zolang justitie er beslag op heeft liggen, kan hij er niets mee. Tegelijk moet hij het wel stellen zonder de maandelijkse 1089 euro aan huurpenningen van de vermoorde growshophouder.

Mohammed wil niet reageren op de nieuwste plannen en de principeovereenkomst die er zou liggen. "Ik heb hier helemaal niets op te zeggen."

Els Sans, woordvoerster van de gezamenlijke corporaties, laat weten dat de aankoop nog niet is afgerond. "Er ligt inderdaad wel een voorstel van onze kant, maar het wachten is nog op antwoord."