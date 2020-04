Afgelopen paasweekend 141 coronaboetes in Overijssel uitgedeeld

In Overijssel zijn afgelopen paasweekend 141 boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. In de regio IJsselland waren er 53 overtreders, in de regio Twente 88. Desondanks kijken beide veiligheidsregio's terug op een 'vrij goed' en een 'beheersbaar' weekend.

In de regio IJsselland is het aantal boetes nog hoger, want daar zijn de boetes die door boa's zijn uitgedeeld niet meegeteld. Waarschijnlijk zijn dat er tientallen. De veiligheidsregio Twente heeft de boa-boetes wel meegeteld.

IJsselland

De veiligheidsregio IJsselland stelt dat ondanks de bekeuringen het zonnige paasweekend 'vrij goed' is verlopen. Uit voorzorg waren al voor het weekend drie locaties afgesloten om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar zouden komen. Op Eerste Paasdag is daar de Loswal in Wijhe bij gekomen. In Hardenberg is het pontje uit de Vecht gehaald omdat het er te druk was.

De politie bekeurde de overtreders in Deventer (vijf), Hardenberg (21), Kampen (zes), Ommen (één), Raalte (drie) en Zwolle (zeventien). Hoeveel bekeuringen de toezichthouders van de gemeenten precies hebben uitgedeeld, is niet bekend.

Twente

Ook in Twente kijkt men tevreden terug op het paasweekend. "De meerderheid van onze inwoners heeft zich prima aan de gestelde coronamaatregelen gehouden. We zijn ook zeer content met de mooie initiatieven die we in de Twentse samenleving spontaan hebben zien ontstaan. Dit is zeker een compliment waard. De oproep blijft echter nog steeds houd vol", zegt plaatsvervangend voorzitter Patrick Welman.

De boetes die in Twente werden uitgedeeld, waren vooral voor jongeren en mensen die met te veel personen in een auto zaten.

Bij de grens met Duitsland was het rustig, zegt de veiligheidsregio. Er waren geen 'noemenswaardige incidenten'.