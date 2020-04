Initiatiefnemer pleit voor ondergrondse hoogspanningslijn langs Almelo

Henk Bolk uit Bornerbroek presenteerde in oktober 2018 het plan om de bovengrondse hoogspanningslijn bij Almelo en Bornerbroek onder de grond te laten brengen. Het idee werd enthousiast ontvangen. Bijna twee jaar later is Bolk zelf minder enthousiast. Het gemeentebestuur maakt volgens hem een "onverstandige keuze" door te kiezen voor een variant waarbij de kabels (weliswaar ondergronds) door de stad blijven lopen.

Raadsleden van de gemeente Almelo praten vanavond in een digitale vergadering over de verschillende varianten die er zijn om de hoogspanningslijnen ondergronds te laten aanbrengen. Er zijn vijf varianten in beeld. Het college van B en W heeft een duidelijke voorkeur voor variant nummer drie. Die is het op één na goedkoopst: 9,3 miljoen euro.

Verkeerde variant

In de ogen van Bolk, zelf behept met een technische achtergrond, is het echter de verkeerde variant. "Als Almelo hiervoor gaat, dan blijft de kabel door de stad lopen. Dat zou heel onverstandig zijn. Die ligt toekomstige generaties in de weg. Daar waar de kabel ligt, mag niet worden gebouwd."

Variant vier heeft Bolks voorkeur. "De hoogspanningskabel gaat dan langs de stad. Ik heb het idee dat de haalbaarheid van deze variant onvoldoende is onderzocht. Daar ben ik ontstemt over", zegt hij.

Een beetje duurder

Uit cijfers van de gemeente Almelo blijkt dat Bolks voorkeur Almelo zo’n twee ton meer kost. "Geld dat terug kan worden verdiend", claimt de Bornerbroeker. "Want waar de kabels binnen de bebouwde kom verdwijnen, kunnen bedrijven, huizen en wegen en bruggen komen."

Toch denkt Bolk dat geld niet de hoofdreden is waarom het gemeentebestuur een voorkeur heeft voor een kabel door de stad. "Bij hun voorkeursvariant hebben ze te maken met een stuk of zes grondeigenaren die ze tevreden moet stellen. Bij mijn variant zijn dat er een stuk of twintig. Dat maakt de aanleg een stuk lastiger."

Bolk is om meer redenen ontevreden over de werkwijze van de gemeente Almelo. In oktober 2018 presenteerde hij het plan voor het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningskabels bij Almelo en Bornerboek. Na het aanvankelijke enthousiasme en een bijeenkomst in februari 2019 hoorden Bolk en de raadsleden er niets meer over.

"Tot afgelopen woensdag. Na veertien maanden kregen we plotseling de uitgebreide stukken binnen en vanavond is er al een politiek beraad. Normaal gesproken zou ik hier inspreken, maar vanwege de coronacrisis kan dat niet." Met een schriftelijke reactie, die hij vanmiddag verstuurde, hoopt Bolk de raadsleden op het laatste moment toch goed te kunnen informeren.

Haastige spoed

Omdat Almelo kan meeliften op een subsidie, hoopt Bolk niet dat de gemeenteraadsleden te snel een besluit nemen. "Het verstandigste zou zijn dat onze voorkeur eerst goed wordt onderzocht, zodat de raadsleden een goede keuze kunnen maken. Eigenlijk vind ik dat dit soort belangrijke beslissingen meer tijd mogen kosten."