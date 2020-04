Kunstwerken uit Barcelona nu in Hengelo

Het zijn beelden van Rinus Roelofs. Hij is beroemd over de hele wereld, maar niet in zijn eigen woonplaats Hengelo. En toch is hij al heel lang kunstenaar.

Leonardo da Vinci en Escher

Roelofs maakt zoals hij het zelf zegt kunst vanuit structuren en patronen. "Ik heb wiskunde gestudeerd aan de UT in Enschede, maar ik was toch meer geïnteresseerd in kunst. Dus ben ik de AKI gaan doen." In die tijd verdiepte Roelofs zich vooral in Leonardo da Vinci en Escher.

Het ontwerp maakt de kunstenaar in zijn eigen atelier, met een foto of een model gaat hij dan naar metaalbewerker Graddus Strobos, die de kunstwerken maakt. "Rinus heeft er altijd goed over nagedacht en 99 procent past het altijd, wij zijn er voor die laatste procent." Strobos is blij dat de beelden in Hengelo komen te staan. "Ik werk in Hengelo, Rinus ook, dan kunnen we mooi zeggen: dat hebben wij gemaakt."

Graddus Strobos last de kunstwerken (Foto: RTV Oost)

Wiskunde en kunst

De beelden die nu in Hengelo staan, waren ontworpen voor het Wetenschapsmuseum in Barcelona: “Alle takken van de wetenschap zijn goed te illustreren, behalve wiskunde. Bij het museum dachten ze als we dat nou in kunst doen. Zo kwamen ze bij mij terecht. De beelden kwamen daar in de binnentuin te staan.” Jan Noltes van Stichting HeArtpool zag de tentoonstelling en wilde de beelden graag na Barcelona naar Hengelo halen. Hier komen ze nu een jaar te staan.

Beelden Rinus Roelofs in Barcelona (Foto: Rinus Roelofs)

Beeld in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Roelofs maakt kunst van wiskundig of mathematisch denken. "Als je dingen door elkaar heen weeft heb je gaten nodig om het ene door het andere te laten lopen. Zo'n gat heeft een bepaalde vorm." Roelofs staat naast een geel kunstwerk: "Je ziet dat deze gaten een vreemde vorm hebben, het gat zit eigenlijk in de knoop."

De gaten in een werk zijn soms het meest bijzonder volgens kunstenaar Roelofs (Foto: RTV Oost)