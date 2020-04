Politie: mogelijke link tussen granaten bar Bruut en regio Amsterdam

Er is mogelijk een link tussen de granaatincidenten bij bar Bruut in Zwolle en de regio Amsterdam. Dat is vanavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Dat vermoeden heeft de politie op basis van de tips die zijn binnengekomen naar aanleiding van de gepubliceerde camerabeelden. Er zijn zelfs namen genoemd. Op de beelden was te zien hoe de dader een granaat aan de deur van het café plakte.

Twijfel

De man die in de nacht van 13 op 14 januari een handgranaat aan de deur van bar Bruut in Zwolle hing, liep lang te twijfelen. Dat blijkt uit beelden die eind januari in Opsporing Verzocht te zien waren. De man loopt minutenlang heen en weer voor de bar voordat hij toeslaat. Vermoedelijk twijfelt hij omdat hij, met een sjaal of masker voor zijn gezicht, fietsers en cafébezoekers tegenkomt.



Twee weken voor het publiceren van de beelden gaf de politie al een foto vrij van de verdachte. Op de camerabeelden is te zien dat de man vanuit de Rembrandtlaan via de Dijkstraat richting de straat Buitenkant loopt. Om 0.53 uur is hij voor het eerst goed te zien als hij via de Melkmarktsteeg de Voorstraat inslaat.

Vaker doelwit

Bar Bruut en de eigenaar waren al eerder doelwit van bedreigingen. In oktober 2018 werd ook een granaat aan de deurklink gehangen. Een paar maanden later, in februari 2019, ontploften midden in de nacht twee handgranaten bij het woonadres van de eigenaar in Zwolle-Zuid. De dader of daders zijn nooit gepakt.

Na de vondst van de nieuwe granaat besloot burgemeester Snijders van Zwolle de zaak twee weken te sluiten.