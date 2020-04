Door corona meer dieren in noodopvang, maar ook meer vraag

Opvangeigenaar Carl Withaar noemt het opvallend dat vooral grote groepen dieren worden gemeld of gebracht, die geen medicatie hebben gehad terwijl dat wel nodig was. Of waar duidelijk sprake is van verwaarlozing.

Verwaarloosd

Zo kwam vorige week een telefoontje binnen waarbij men zocht naar opvang voor tweehonderd verwaarloosde cavia's uit een woning. Maar ook worden er nog steeds dieren langs de weg gedumpt of bij de stichting over het hek gezet.

"Het vreemde was dat we op één dag ineens heel veel kregen. Van een groep van 45 kippen, zes eenden, veertig konijnen en cavia's waarvan een groot deel zwanger en ziek, een groep parkieten en zelfs muizen." Toch is Carl Withaar er gerust op dat hij de toegenomen stroom dieren voor de noodopvang goed aan kan.

"We hebben de verbouwing inmiddels grotendeels klaar. Nieuwe stallen, nieuwe hokken en de couveuses staan klaar."

Volle hokken bij dierennoodopvang Flappus in Zwolle (Foto: RTV Oost)

'Ook meer vraag naar dieren'

Tegelijk is er ook meer interesse om een dier in huis te nemen. "Meestal is de piek in september. Dan komen mensen terug van vakantie en besluiten ze een huisdier te nemen. Maar nu zien we dat al in maart gebeuren, mensen zitten nu toch thuis."

Opvangeigenaar Carl Withaar van stichting Flappus kan de drukte goed aan (Foto: RTV Oost)

Noodopvang voor drie provincies

Stichting Flappus was al de noodopvang voor dieren in de wijde regio Zwolle. Maar sinds kort hebben ook de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hun zorgtaak voor dieren bij Flappus onder gebracht. De stichting werkt nu dus in een enorm groot gebied.

"Het is zeker een groot gebied, maar ik ben ervan overtuigd dat wij dat aan kunnen. De kennis is aanwezig, onze wildopvang is klaar dus we kunnen ook echt grote groepen dieren opvangen."