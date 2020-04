CBS: meer verkeersslachtoffers in Overijssel

In Overijssel zijn bij verkeersongelukken vorig jaar 57 mensen om het leven gekomen. In 2018 waren dat er nog 49. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

In 2019 kwamen in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 17 verkeersdoden minder dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers per jaar dan in de jaren 2012-2017. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent in Nederland.

De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto. In totaal gaat het om 237 personen, van wie er 69 als passagier in de auto zaten. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers.

De helft van het aantal verkeersdoden was zestig jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af . Oudere dodelijke verkeersslachtoffers hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan zestig jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.