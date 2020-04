Dubbele autobrand in naast elkaar gelegen straten in Deventer

In twee naast elkaar gelegen straten in de Deventer wijk Keizerslanden zijn vannacht twee auto's in brand gevlogen. Rond vier uur vloog een auto in brand in de Prins Bernhardstraat, niet veel later gebeurde hetzelfde in de Willem de Zwijgerlaan.

Toen de brandweer in de Prins Bernhardstraat aankwam, stond de auto al volledig in brand en was het voertuig niet meer te redden. Omdat er tijdens het blussen van deze brand een volgende melding binnenkwam, besloot de brandweer te vertrekken voordat de auto volledig was afgeblust.

Een brandweerkorps uit Diepenveen heeft vervolgens het voertuig in de Prins Bernhardstraat afgeblust, terwijl het andere korps vertrok naar de Willem de Zwijgerlaan. Ook van de auto die hier in brand vloog is niets meer over.

Derde melding

Er kwam nog een derde brandmelding bij de politie binnen. Ditmaal werd een autobrand gemeld in de Keizer Frederikstraat. Vermoedelijk gaat het om een dubbele melding, omdat deze straat naast de Willem de Zwijgerlaan ligt.

Opvallend is dat de brandweer onderweg naar de brand in de Prins Bernhardstraat door de Willem de Zwijgerlaan reed. Op dat moment was daar echter nog niets aan de hand.

Zoektocht

De politie heeft na de branden de wijk met meerdere voertuigen doorzocht op zoek naar een dader, maar heeft niemand meer gevonden. In beide gevallen wordt uitgegaan van brandstichting. In de loop van de ochtend wordt verder onderzoek gedaan.