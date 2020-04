Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte: “Heel bizar om zo naar je eigen geschiedenis te kijken”

De opa van Jeroen werd tijdens de oorlog aan het werk gezet als dwangarbeider in een vliegtuigfabriek in Dessau, in het oosten van Duitsland. Hij maakte daar de meest verschrikkelijke dingen mee. Jeroen heeft de reportage van RTV Oost inmiddels gezien en vindt het ‘heel bizar om zo naar je eigen geschiedenis te kijken.’

Serieuze man

In de ochtenduitzending van 'Jan-Willem Start Op' op Radio 2 vertelt Jeroen dat hij zijn opa na het zien van de reportage beter begrijpt. “Mijn opa was altijd een hele serieuze man. Je kon weinig lol met hem beleven. In 1994 overleed hij. Nu begrijp ik pas wat er achter die serieuze kant zat. We hebben nooit geweten wat hij in de oorlog heeft meegemaakt, maar het zijn verhalen waar de honden geen brood van lusten.”

Jeroen geeft toe dat hij zich tegelijk ook een beetje schuldig voelt naar zijn opa toe. “We hadden altijd maar weinig begrip voor hem. Maar nu zijn verhaal uiteindelijk toch verteld wordt voelt het ook als een soort knipoog van ons naar hem boven van 'we begrijpen je heus wel'.”

Verklaring

Historicus Martin van der Linde die meewerkte aan de productie van het oorlogverhaal is vanochtend ook nog even in de uitzending op Radio 2 te horen. Hij beantwoordt de vraag van Jeroen waarom zijn opa zo’n heftig verhaal nooit aan iemand verteld heeft, zelfs niet aan zijn eigen familie.

Daar heeft Martin de volgende verklaring voor: “Iedereen had na de oorlog zijn eigen problemen en daar wilde je elkaar niet mee lastig vallen. Bovendien probeerde je dat nare verleden te vergeten door je vooral met de toekomst bezig te houden.”

Het verhaal over de opa van Jeroen Kijk in de Vegte is hier te lezen en hieronder te bekijken: