Halve ton subsidie om LHBTI+-organisaties in Enschede bekendheid te geven

Ook dit jaar krijgen Enschedese LHBTI+-organisaties 45.000 euro om hun gemeenschap meer bekendheid te geven. Dat heeft het gemeentebestuur in Enschede besloten. Vorig jaar was er ook een subsidie van hetzelfde bedrag.

Een deel van het geld is bedoeld om evenementen te organiseren om de zichtbaarheid van de gemeenschap te vergroten, zegt wethouder Kampman. "Veel activiteiten die we al langer hebben, zoals de Regenboogdagen, gaan dit jaar ook weer door. Maar we willen ook zorgen dat LHBTI+ veel bekender wordt in Enschede. We willen dat Enschede een inclusieve stad is waar mensen fijn met elkaar samenleven."

Regenboogstad

Enschede is een zogenaamde Regenboogstad. Daarmee wil de stad de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) verbeteren.

Ook gaat een groot gedeelte van het geld naar voorlichting. 'Het gaat onder ander om LHBTI+’ers met een beperking, met een migratieachtergrond, transgenders, senioren en jongeren onder de 18 jaar. Bovendien wordt de voorlichting op scholen voortgezet.'

Onderwijs

De afgelopen vijf jaar is het aantal LHBTI+'ers wat discriminatie in het onderwijs ervaart bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Zo'n vijftien procent van de LHBTI+'ers ervaart dat. Daarom wil Enschede verschillende activiteiten organiseren om dit aantal terug te dringen.

Corona

Ook is een aantal activiteiten dat al gepland stond afgelast, vanwege de coronacrisis. De gemeente zoekt nog wel naar oplossingen om de afgelaste activiteiten op een andere manier door te laten gaan, waarschijnlijk later in het jaar.

Het programma dat erop gericht is om mensen te helpen die in de problemen zitten, gaat ook gewoon door. De gemeente laat weten dat bijvoorbeeld netwerkgroepen niet fysiek, maar digitaal georganiseerd worden.

Geld

Volgens de gemeente is het geen issue om de 45.000 euro te bezuinigen om het te bewaren voor moeilijke tijden die gaan komen. De gemeente Enschede heeft het niet breed en met een recessie in vooruitzicht lijken er zware tijden te gaan komen.

"De subsidie stond al gereserveerd en blijft gewoon staan. Mocht het discussie oproepen in de raad, zal het besproken gaan worden. Maar dat verwacht ik niet", zegt beleidsadviseur Lotte ten Vaarwerk. "Ook in tijden van corona is dit belangrijk werk. We moeten deze mensen ook in deze tijd helpen", zegt ze.