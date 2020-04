Woningcorporaties Vechtdal Wonen en DeltaWonen stellen huurverhoging drie maanden uit

Woningcorporaties Vechtdal Wonen en DeltaWonen stellen vanwege de coronacrisis een huurverhoging uit. De verhoging zou op 1 juli in moeten gaan, maar is nu uitgesteld tot 1 oktober.

De woningstichtingen wilen zo mensen tegemoet komen die door de coronacrisis geen werk meer hebben en zo minder te besteden hebben. Huurders krijgen deze week een brief waarin staat dat de verhoging van de huur drie maanden worden uitgesteld.

Oproep

Gisteren riepen de PVV, GroenLinks, SP en PvdA op om de huren te bevriezen om te voorkomen dat mensen in de problemen zouden raken. De huren in de sociale sector kunnen per 1 juli maximaal 6,6 procent stijgen. Het kabinet zag niets in dit voorstel.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil liever geen algemene maatregel, maar wil dat er per geval gekeken wordt naar een oplossing. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Helpende hand

"Als maatschappelijke organisatie willen we een bijdrage leveren om de effecten van de coronacrisis te beperken voor onze huurders", zegt Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen in een verklaring.

"Met dit gebaar hopen we de huurders, die hierdoor geraakt worden, een helpende hand te bieden en hiermee de woonlasten betaalbaar te houden. Toch wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat huurders contact met ons opnemen wanneer zij door plotselinge terugval in hun inkomen betalingsproblemen krijgen. Samen met de huurder gaan we op zoek naar een passende oplossing."