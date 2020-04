Bingo! Speel thuis mee met De Grote Oosttribune Bingoshow van RTV Oost

Online meespelen

Je kunt nú heel eenvoudig je unieke bingokaarten aanvragen. Klik hier! De kaarten worden direct per e-mail toegestuurd. Meespelen kan op je laptop, pc, tablet of smartphone.

In beeld meespelen live op TV Oost

Live in beeld meespelen? Dat kan met de gratis applicatie Zoom. Meld je aan via dit formulier en je ontvangt dan een half uur voor de uitzending een link om via Zoom mee te spelen. In beeld spelen via Zoom kan via je laptop, pc of tablet. Wanneer je via je smartphone ‘Zoomt’ heb je een extra apparaat/scherm (tablet, laptop, pc) nodig om je online bingokaart op te tonen. (Op je smartphone kun je geen 2 schermen naast elkaar openen).

Uitzending

Je ziet De Grote Oosttribune Bingoshow op Facebook en op TV Oost van 20.30 uur tot 22.00 uur. Bert van Losser en Tijmen van Wissing maken er een gezellige avond van, praten over van alles en nog wat, behalve over voetbal. Tenminste, als dat lukt… Jan van Staa draait aan de bingomolen en scheidsrechter Bas Nijhuis houdt de touwtjes strak in handen en controleert de bingo’s. Ook Helligen Hendrik is de quarantaine beu en speelt een potje bingo mee.

Prijzen

We spelen vijf bingorondes, en elke ronde zijn er mooie prijzen te winnen.

Ronde 1

Een volle kaart in ronde 1 geeft recht op een Fashion Giftbox Shop & Lunch van Roetgerink Mode & Schoenen t.w.v. €65,-. Deze box bevat een Roetgerink ModeCheque t.w.v. 50,- en á la carte lunch, inclusief consumptie naar keuze, bij Brasserie R-1854. Verpakt in een mooie luxe cadeaubox met een flesje heerlijk Italiaanse prosecco.

Een rijtje, horizontaal, verticaal of diagonaal, geeft recht op een Fashion Giftbox Shop & Bite van Roetgerink Mode & Schoenen t.w.v. €25,-. Deze box bevat een Roetgerink ModeCheque t.w.v. 25,- en een tapasplankje voor twee personen bij Brasserie R-1854 inclusief glas wijn, bij Brasserie R-1854.

Let op: in verband met het coronavirus kan er op dit moment geen gebruik worden gemaakt van het arrangement bij Brasserie R-1854. Beide cheques zijn een jaar na uitgifte geldig.

Ronde 2

Een volle kaart in ronde 2 geeft recht op een wellness-arrangement voor 2 personen bij Saré Thermen & Beauty in Oldenzaal, waar je lekker een hele dag gaat ontspannen. Het arrangement bestaat uit: Sauna-entree voor 2 personen, koffie of thee bij ontvangst, lunchplankje of daghap, keuze uit 25 minuten ontspanningsmassage, gelaatsmassage of creambath.

Let op: in verband met het coronavirus is Saré in ieder geval tot 28 april gesloten. De cheques zijn echter t/m 22 december 2020 geldig.

Een rijtje, horizontaal, verticaal of diagonaal, geeft recht op een prachtige bos bloemen van Tuincentrum Heerdink in Geesteren. Bloemen houden van mensen, vrolijk je huis op met zo'n prachtige bos bloemen. Je kunt er nu meer van genieten dan ooit. Ronde 3 Een volle kaart in ronde 3 geeft recht op een diner voor 2 personen t.w.v. €100,- bij Gasterij 't Losse Hoes in Holten. In de keuken wordt met liefde en trots gekookt. En natuurlijk wordt er uitsluitend met verse en eerlijke producten gewerkt. U kunt bij Hotel / Gasterij ’t Losse Hoes terecht voor een varkenshaasje tot een culinaire 6-gangen proeverij met bijpassende wijnen. Dat wordt met volle teugen genieten! Ronde 4 De prijzen voor ronde 4 maken we later deze week bekend. Hou deze webpagina dus in de gaten. Ronde 5 In de allerlaatste ronde van De Grote Oosttribune Bingoshow spelen we alleen voor de volle kaart en daar hoort natuurlijk een hele bijzondere prijs bij... Heb jij als eerste een volle bingokaart, dan mag je zelf je prijs kiezen: 1. Een voetbalwedstrijd tegen het RTV Oost sterrenteam of 2. Een gezellige bingo-avond door de mannen van De Oosttribune in een verzorgingshuis van jouw keuze