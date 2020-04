Zeg dag tegen corona! Kijk terug hoe onze drone boven Rijssen, Tubbergen en Bathmen vloog

Mensen stonden op straat te zwaaien en klappen. Er waren ontzettend veel kinderen aan het stoepkrijten geslagen en mensen feliciteerden elkaar. In deze terugblik zie je de beelden die we in Rijssen, Tubbergen en in Bathmen maakten.

Hebben we je tijdens een van onze vluchten gemist?

Helaas konden we niet altijd overal naartoe, want we kregen heel veel aanmeldingen. Hebben we je gemist? Stuur je (horizontale) foto via de mail naar drone@rtvoost.nl en vermeld waar de foto is genomen. Misschien zie je jouw foto dan terug in het bericht van morgen.