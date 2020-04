Ommer campingeigenaar wil weer open: "Het is hier wat ruimer en niet zo massaal"

De Stichting Vrije Recreatie heeft alle veiligheidsregio's in Nederland een brief gestuurd met het verzoek om de kleine campings weer open te laten gaan. Marco Kodden van camping De Hoogen Kamp in Ommen is het daar volledig mee eens.

Zijn camping ligt er verlaten bij. De staanplaatsen zijn leeg en behalve campingeigenaar Marco loopt er niemand. Dat is het gevolg van de coronamaatregelen die zijn getroffen: campings mogen niet open, dat om groepsvorming te voorkomen.

De Hoogen Kamp is een kleine camping met maximaal 25 plekken die, als het aan Vrije Recreatie ligt, binnenkort weer open mag.

Klein versus groot

Marco vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de grote campings en de kleinere. "Het is hier wat kleinschaliger, niet zo massaal en het is wat ruimer", zegt hij terwijl hij naar de verlaten grasvelden wijst.

Een ander punt is het toiletgebouw: dat is een plek waar het coronavirus makkelijk verspreid kan worden. Maar ook daar heeft Marco over nagedacht. "Met zo'n toiletgebouw is het wel te regelen dat iedereen om en om gaat. Op een kleine camping is dat allemaal veel makkelijker."

Agent spelen

Wie gaat er dan handhaven, gaat Marco zelf als een politie-agent zijn gasten op de regels wijzen? "Het wijst zich vanzelf. Als het nodig is dan moet dat, maar de mensen denken wel na. Ze hebben zelf ook wel door dat het niet allemaal vrij kan."

Stel dat de veiligheidsregio's het verzoek van Vrije Recreatie inwilligen, dan is het nog maar de vraag of vakantievierders wel durven te komen. "De kans dat mensen niet durven zit er wel in. Ik heb mensen gesproken die wel graag naar de camping willen, maar omdat ik niet open mag wacht ik daarmee. Want een boete liegt er niet om, daar zitten we helemaal niet op te wachten."

Persconferentie

Daarom wacht de campingeigenaar de persconferentie volgende week dinsdag af. Dan zullen de ministers bekendmaken wat er gaat gebeuren met de maatregelen die tot 28 april gelden. "Ik verwacht een lichte versoepeling, maar dat zal ook langzaam gaan. Het moet wel duidelijk worden wat wél en wat niét mag. Het is afwachten, ik weet het niet."