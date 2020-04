Provincie gaat eigen energiedoelstelling niet halen, maar investeert toch 12,5 miljoen euro

Drie tot vier nieuwe windturbines bij Deventer, zonnepanelen in veldopstellingen en op daken van bedrijven en meer productie van biocentrales en biovergisters. Dit zijn een paar van de middelen waarmee de provincie haar eigen gestelde doel van twintig procent duurzame energie wil bereiken.

Toch gaat het niet lukken, zo blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau CE Delft. De provincie gaat in 2023 in het in het meest gunstige geval uitkomen op 14,5 tot 17,8 procent duurzame energie.

Miljoeneninvestering

En om dat te realiseren moet er niet alleen meer duurzame energie opgewekt te worden, maar is het ook belangrijk dat er minder energie verbruikt wordt. Daarom wil de provincie de aankomende jaren 12,5 miljoen euro investeren, waarvan een groot deel gebruikt gaat worden voor het verduurzamen van huizen en bedrijven en het aanleggen van een warmtenetwerk.

Isolatie

"Bij het verduurzamen van een woning kan je al aan hele simpele maatregelen denken, zoals het plakken van radiatorfolie of het beter isoleren van je huis." Dit zijn een paar makkelijke opties volgens gedeputeerde Tijs de Bree. Hij zit ook te denken een vouchersysteem voor duurzame oplossingen in huis. De voucher kan ingeleverd worden bij een installateur of weggegeven worden aan vrienden of familie.

Elektriciteitsnetwerk

Een van de redenen waarom de twintig procent niet gehaald gaat worden is, omdat er onvoldoende aansluitcapaciteit is op het elektriciteitsnetwerk. PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer kijkt kritisch naar de plannen van de provincie. "Waarom worden er nu plannen gemaakt en investeringen gedaan, als het netwerk het toch niet aankan?"

De Bree zegt dat de provincie en netbeheerder Enexis hard bezig zijn met het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk, maar hij kan niet beloven dat in 2023 alles opgelost is

Restwarmte

Om zoveel mogelijk huizen aardgasvrij te maken, wil de provincie ook flink investeren in een warmtenetwerk. Hiermee kan de warmte, die ontstaat bij afvalverwerking of in de industrie, gebruikt worden om woningen te verwarmen.

Te weinig

Volgens Robert Jansen van GroenLinks heeft de provincie te weinig gedaan om het doel te halen. "Het is jammer. De provincie heeft steken laten vallen door het op zijn beloop te laten. De kerntaak van de provincie is energie en daar had ze dus meer van moeten maken."

Jansen wil dat de provincie zelf meer bestemmingsplannen gaat maken voor windenergie. "Dat kan langs snelwegen of op bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook in Losser, aan de Duitse grens. Daar mogen nu geen windmolens gebouwd worden, terwijl er aan de andere kant van de grens wél windmolens staan."