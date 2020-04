Sterk staaltje van solidariteit op weekmarkt Haaksbergen

De afgelopen twee weken was het een uiterst karige bedoening tijdens de wekelijkse markt in hartje Haaksbergen. Slechts de food-marktlieden waren er terug te vinden. De non-foodondernemers werden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gedwongen thuis te zitten.

Gebroed op oplossing

Maar achter de schermen werd gebroed op een oplossing. En die werd gevonden. Een van de marktondernemers had de eigenaar van de voormalige Hema, gevestigd aan het dorpsplein, benaderd. Sinds de Hema is verhuisd naar elders in het dorp staat het pand leeg. Waarop de marktkoopman op het idee kwam het gebouw om te toveren tot markthal.

De eigenaar besloot zijn pand gratis ter beschikking te stellen, waarop met instemming van de gemeente dinsdagmiddag in allerijl een geïmproviseerde non-food hal werd ingericht.

'Solidair met elkaar'

Fazil Sahin staat voor het pand foto's te maken van de non-foodhal. Deze marktkoopman is met zijn Turkse tapas veelvuldig te vinden op markten in de regio Twente. Sahin moest lijdzaam toezien hoe zijn non-food collega's de afgelopen twee weken verstek moesten laten gaan.

"Even foto's maken, want ik vind het prachtig wat ze hier in Haaksbergen hebben gedaan. Daarmee laten we zien hoe solidair we zijn met elkaar."

'Anderhalvemeter-economie'

Meteen bij de entree heeft de eigenaar van café De Kornuiten een kraampje opgesteld, van waaruit de bezoekers een gratis kopje koffie krijgen aangeboden. Binnenin is vooral heel veel ruimte gecreëerd. Rood-witte linten vormen haast symbolisch de huidige 'anderhalvemeter-economie'. Zodat de bezoekers maar zo corona-proof mogelijk deze overdekte markt kunnen bezoeken.

"Fantastisch hoe jullie dit hebben bedacht", complimenteert een dame een van de marktmensen.

Omzetverlies opvangen

Pas aan het eind van de markt kan de balans worden opgemaakt, maar de marktkooplieden hopen op deze geïmproviseerde manier ten minste een deel van hun omzetverlies op te kunnen vangen. En dan moet meteen blijken of de overdekte non-foodmarkt voor herhaling vatbaar is.

Fazil Sahin zou het toejuichen: "Al zou ik het liefst zien dat we gewoon weer ouderwets met z'n allen buiten op het marktplein staan..."