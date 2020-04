Vervroegd afscheid door corona voor langstzittende kroegbaas van Haaksbergen

Hij is de langstzittende kroegbaas van Haaksbergen en had voor zijn afscheid een extra feestelijk programma in elkaar gedraaid. Maar, ook hier gooide corona roet in het eten.

Boudewijn te Koppele en echtgenote Jeannette bestieren al ruim dertig jaar café De Verdieping, aan de rand van het centrum van Haaksbergen. Zoals de naam al doet vermoeden is het etablissement uitsluitend te bereiken via een trap. Behoorlijk steil zelfs. Maar die 'stairway to heaven' vormde nooit een beletsel: De Verdieping heeft in die drie decennia namelijk een trouwe schare stamgasten opgebouwd.

'Mooi geweest'

"Maar na dertig jaar vonden we het mooi geweest", aldus Te Koppele. "We hebben dit werk altijd met heel erg veel plezier gedaan, maar vooral die werktijden gingen ons steeds meer tegenstaan. Je ziet overal dat het uitgaansleven steeds later op gang komt. En dat houdt in dat je vaak tot in het holst van de nacht bezig bent."

Daarop besloot het horeca-echtpaar zich te storten op hun andere bedrijf Live Cooking. Er was voor die laatste laatste maand een extra feestelijk programma in elkaar gedraaid. "Een overvolle agenda zelfs, maar helaas: toen kwam het coronavirus."

Berusten

Ze konden niets anders dan berusten. Extra vervelend was alleen dat ook de kapsalon van Jeannette de deuren moest sluiten. "En ook bij Live Cooking viel ineens vrijwel alle catering weg. Dan val je dus ineens gigantisch terug in je inkomsten. Met Live Cooking hebben we razendsnel het roer omgegooid en zijn begonnen met afhaalbroodjes en daghappen. Daar zijn we razend druk mee, maar al die verloren inkomsten vang je natuurlijk nooit helemaal op."

Per 1 juni sluit De Verdieping nu voorgoed de deuren. De inventaris is te koop gezet. "Alles is al bijna verkocht. Ik vermoed dat het grootste deel naar drankketen gaat."

'Nieuw avontuur'

Hun afscheid hadden ze zich heel anders voorgesteld. "Heel jammer dat het zo loopt. Maar rouwig zijn we er verder niet omdat we nu stoppen. Als het om de horeca gaat, zie je toch dat het steeds lastiger wordt door al die overheidsmaatregelen als het rookverbod en geen alcohol schenken aan minderjarigen. En dat wordt de komende jaren alleen maar strenger, vrees ik. We hebben een fantastische tijd gehad, maar het is mooi geweest zo. Het wordt tijd voor een nieuw avontuur."