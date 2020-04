Almelose hoogspanningskabel gaat ondergronds door stedelijk gebied

De agenda van het zogeheten Politiek beraad was overzichtelijk met slechts één onderwerp. De raad moest een oordeel vellen over het haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding die loopt van het Tusveld en Groeneveld. Van de vijf onderzochte varianten, heeft het college een sterke voorkeur voor variant 3, waarbij de hoogspanningskabel zo ongeveer hetzelfde traject volgt als de kabels nu maken door de lucht.

De meeste raadsfracties konden zich vinden in deze variant, waarbij de ingegraven hoogspanningskabel dus deels door stedelijk gebied komt te liggen. Wél waren er veel vragen over een andere variant (variant 4, red.), waarbij de hoogspanningskabel langs de stad wordt ingegraven.

Langs de stad is lastiger en duurder

Wethouder Eugène van Mierlo wees deze vierde variant om meerdere redenen af. De kabel langs Almelo leiden is volgens hem veel duurder. "Er is een foutje geslopen in de bijdrage van variant 4. Het verschil tussen 3 en 4 is niet twee, maar ruim vier ton. Bovendien gaat het Rijk geen 11 miljoen euro betalen als het goedkoper kan (variant 3 kost ruim 9 miljoen euro, red). De provincie Overijssel betaalt ook mee aan het onder de grond brengen van de hoogspanningsleiding. 'Zwolle' is bereid iets meer dan 9 ton mee te financieren, dat staat gelijk aan het bedrag van voorkeursvariant 3."

De hoogspanningskabel langs de stad leiden is juridisch ook lastiger, vanwege het grote aantal grondeigenaren waarmee dan zaken gedaan moet worden, zei Van Mierlo.

Geen meerwaarde

Dat de grond, waar nu nog hoogspanningskabels overheen hangen, meer waard wordt als de leiding is verplaatst naar de rand van de stad, bestreed Van Mierlo. "De grond die vrijkomt is nauwelijks te herontwikkelen." De hoogspanningsleidingen volgen voor een groot gedeelte de Henriëtte Roland Holstlaan, dat is de zuidelijke invalsweg vanaf de A35 én de Weezebeeksingel aan de rand van de stad. Van Mierlo: "Op die stroken kun je niets herontwikkelen."

Wethouder Van Mierlo gaat aan de slag met een definitief raadsvoorstel, waarin het college de raad vraagt in te stemmen met variant 3. Gezien de stemming gisteravond gaat dat ook gebeuren. Wat niet wil zeggen dat variant 4 helemaal is afgeschreven. Lokaal Almelo Samen (LAS) drong bij de wethouder aan om ook variant 4 mee te nemen in zijn raadsvoorstel. "Zodat wij als raad zelf een afgewogen keus kunnen maken", aldus LAS-raadslid Jan Hammink. Zijn oproep vond steun bij meerdere raadsfracties.

Windmolens

Behalve een af en toe haperende digitale verbinding viel er ook wat te leren. Raadslid Bert Hümmels van Leefbaar Almelo wilde weten of de huidige elektriciteitsmasten zijn om te bouwen tot windmolens. Dat is volgens wethouder Van Mierlo niet mogelijk.

De families Bolk en Wilmink uit Bornerbroek kwamen in oktober 2018 met het idee om de hoogspanningskabels bij Almelo en Bornerbroek in te laten graven. Initiatiefnemer Henk Bolk is teleurgesteld in de voorkeursvariant van het college van B en W. Hij pleit ervoor de hoogspanningskabel langs de stad te leiden. Dat is volgens hem niet heel veel duurder. Bolk is ook teleurgesteld in het college, omdat die afgelopen woensdag, na veertien maanden radiostilte, ineens met uitgebreide stukken kwam en direct na het paasweekend een politiek beraad hield. Wethouder Van Mierlo reageerde dat de families telkens over alle ontwikkelingen zijn geïnformeerd.