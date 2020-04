Patiëntentoestroom Isala stabiliseert: geen patiënten meer naar Duitsland

"Het landelijke beeld herkennen we wel", zegt woordvoerder Gerben Hart. "Het is nog wel vol, maar we hebben nog capaciteit." Er liggen nu nog 33 coronapatiënten op de IC. Wat de maximale IC-capaciteit is, kan Hart niet zeggen.

Op de 'gewone' corona-afdeling liggen nog 46 patiënten. Maar ook daar loopt het aantal terug.

Landelijk

Ook landelijk gezien is het verplaatsen van IC-patiënten naar Duitsland nagenoeg gestopt. Dat zegt het hoofd van de IC's Diederik Gommers in een brief aan alle IC-artsen, die in handen is van het tv-programma Nieuwsuur. In totaal zijn vier patiënten vanuit het Isala naar Duitse ziekenhuizen gebracht.

Gommers zegt wel dat de druk op de IC's hoog blijft. Dat merkt Hart ook. "Het is druk, intensief en op de afdeling is het zwaar. Maar we zijn in control en we kunnen het aan."

Vooruitkijken

Isala is ook heel voorzichtig weer aan het vooruitkijken. "We kijken weer naar de reguliere zorg. We zijn met een speciale werkgroep aan het kijken welke zorg en operaties we weer kunnen inplannen."

Wel benadrukt Hart dat er nog niet wordt nagedacht over een concrete datum. "Daarin zijn we afhankelijk van de coronastroom."