Dode baby Haaksbergen: politieonderzoek gaat verder

Politie-onderzoek in woning in Haaksbergen (Foto: News United / Dennis Bakker)

Het onderzoek naar de dode baby in Haaksbergen gaat de komende dagen onverminderd voort. Intussen is er sectie verricht op het pasgeboren kind. Het is in deze zaak voor het eerst dat de politie spreekt van een misdrijf. De familie van de baby wil niet reageren.

Voor de vierde achtereenvolgende dag is de woning aan de Jan Vermeerstraat afgesloten met zwarte hekken zodat forensisch rechercheurs verder kunnen gaan met hun werk.

Alarm vanuit ziekenhuis

De politie heeft nu voor het eerst meer duidelijkheid gegeven over wat er die fatale nacht is gebeurd. Artsen sloegen in de nacht voor Eerste Paasdag, rond 00.45 uur, alarm. Even daarvoor had zich een 30-jarige vrouw gemeld met een pasgeboren overleden baby. Omdat de doodsoorzaak van het kindje onduidelijk was, werd daarop de politie geïnformeerd.

De politie stelde daarop meteen een onderzoek in. Omdat de baby mogelijk thuis is overleden werd de woning van de moeder en haar partner aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen afgezet en doorzocht op forensische sporen. Volgens een politiewoordvoerster wordt dit onderzoek de komende dagen voortgezet.

Sectie

Intussen is sectie verricht op het stoffelijk overschot. Op de uitkomsten daarvan, wil de politie niet ingaan. "Of daarmee de doodsoorzaak duidelijk is? We willen uiteraard ook meer weten over de toedracht", aldus de politiewoordvoerster.

Wel is er een getuigenoproep gedaan, waarbij wordt gevraagd om informatie "die kan bijdragen aan het oplossen van dit misdrijf".

De moeder en haar partner verblijven bij familie en wensen niet in te gaan op vragen van de media.