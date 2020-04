Twents bedrijf komt versneld markt op met anti-infectie middelen

LipoCoat is een in 2016 opgerichte 'biotech spin-off' van het prestigieuze nanotechnologie lab MESA+ van de Universiteit Twente. Het geld is ingelegd door Nederlandse particuliere investeerders, het High Tech Fund uit Enschede en het Innovatie Fonds Rabobank. Oprichter Jasper van Weerd over de anderhalf miljoen: "Met deze investering kan LipoCoat sneller nieuwe oplossingen op de markt brengen voor infectiecontrole in de zorg, iets waarvan het belang in deze tijden van het coronavirus maar al te duidelijk is".

Veiligheid van medische hulpmiddelen vergroten

LipoCoat is specialist in het ontwikkelen van oplossingen voor infectiecontrole in de zorg. In het bijzonder bij het gebruik van medische hulpmiddelen zoals contactlenzen, katheters en implantaten. De onderneming heeft momenteel zeven onderzoeksprojecten lopen voor met name multinationals die de veiligheid van hun medische hulpmiddelen willen vergroten. Van Weerd: "Onze unieke biologische en gifvrije coatings beschermen tegen infecties. Het geld van de investeerders zal worden gebruikt om versneld producten op de markt te brengen.

Contactlenzen als eerste applicatie

Het lanceren van innovaties voor medische hulpmiddelen en de zorg kost veel tijd. Van Weerd: “vandaar dat LipoCoat zich richt op product-marktcombinaties waar snellere uitrol mogelijk is, waaronder de contactlenzenmarkt.” De eerste contactlenzen met de LipoCoat coating zitten in het proces van medische goedkeuring, waarbij de verwachting is dit najaar het product te lanceren. Over enkele jaren verwacht LipoCoat dat de eerste gecoate katheters op de markt beschikbaar komen. Katheterinfecties zorgen wereldwijd voor veel leed en patiëntongemak. Daarnaast kosten dergelijke infecties de zorg jaarlijks tientallen miljarden euro’s.

Lipocoat wil de wereldmarkt op

De ambitie van Lipocoat is groot. Het plan is om volgend jaar nog eens 5 miljoen 'op te halen' bij investeerders en daarmee ook de Chinese en Amerikaanse markt op te gaan. Het High Tech Fund heeft 600.000 euro gecommitteerd om het nieuwe laboratorium van LipoCoat van apparatuur te voorzien. De spin-off is in 2016 gestart in het lab op de campus van de Universiteit Twente, maar inmiddels volledig uit haar jasje gegroeid. Eind april 2020 zal LipoCoat haar eigen lab openen op het Kennispark Twente.