Stagelopen in coronatijd: aangepast praktijkervaring opdoen of uitstellen?

Jan Nijhuis, directeur zorg van Landstede in Zwolle, laat een leeg praktijklokaal zien: “Het blijft raar, lege gangen, geen studenten in de klas. Het is maar stil.”

Angst voor besmetting

Maar niet alleen de lokalen zijn leeg. Ook stagelopen is voor veel studenten onmogelijk: “Het wisselt nogal. Bij de horeca ligt alles helemaal stil, maar bij mijn afdeling zorg zie je dat er bij bepaalde instellingen juist extra vraag is”. Niet alle zorginstellingen willen nu studenten stage laten lopen. Soms is er angst voor besmetting of geen tijd voor begeleiding, ook die studenten worden dan naar huis gestuurd.

Reden voor verschillende mbo-opleidingen in Zwolle om de handen ineen te slaan. Er is een soort platform opgericht om vraag en aanbod van studenten, docenten en zorginstellingen bij elkaar te brengen. Wie zich aan wil melden kan dat doen via extrahanden@mbozwolle.nl.

Kern

Volgens Nijhuis zorgt deze tijd ervoor dat je goed moet nadenken wat een opleiding in moet houden: “Wat is de kern van onze opleiding, wat is de kern van het beroep waar we studenten voor opleiden. Er zijn veel dingen als extra bedacht om aan de opleiding toe te voegen. Nu moeten we terug naar de essentie”.

Voor studenten in het laatste jaar wordt een oplossing gezocht: “Het is voor ons en voor studenten een spannende tijd. We moeten kijken hoe we dit gaan oplossen, een bijzondere uitdaging in ieder geval.”

Afgebroken stages

Bij RTV Oost hebben we natuurlijk ook stagiaires en ook dat gaat niet heel makkelijk. Max van Olst moest eigenlijk nog een paar weken stagelopen tijdens de coronacrisis, maar hij is vroegtijdig gestopt: “In overleg met school ben ik maar begonnen aan mijn stageverslag. Maar ja, ik wil eigenlijk radio, tv en berichten maken.” Verslaggevers en redacteuren werken vanuit huis waardoor er geen mogelijkheid is om een stage te begeleiden.

Net als Max zit Thijs Hoek ook op Hogeschool Windesheim in Zwolle, hij liep stage bij RTL: “New York is natuurlijk een van de grootste besmettingshaarden in de wereld. RTL en Windesheim hebben samen besloten dat het beter is dat ik terugging naar Zwolle.” Thijs heeft New York flink zien veranderen: “Toen ik aankwam zaten de restaurants nog vol, Times Square stond vol toeristen. Later mocht niemand meer daar komen.” Thijs hoopt dat hij later zijn stage nog af mag maken.