Sanderink krijgt weer tik op de vingers van Almelose rechter

Opnieuw heeft de eigenzinnige Twentse zakenman Gerard Sanderink een rechtszaak tegen z'n ex, Brigitte van Egten verloren. Dit keer is het gevolg dat ze door mag gaan met het incasseren van 170.000 euro aan dwangsommen.

Het stramien is bekend. Gerard Sanderink probeert alles om z'n ex ervan te blijven beschuldigen dat ze spullen van hem heeft gestolen. Om dat kracht bij te zetten maakt hij gebruik van mails van Van Egten. Die heeft hij in bezit, omdat die op de computer staan van het bedrijf DSS in Goor, waar ze directeur was totdat hij haar ontsloeg.

Vermoedelijk is ze ontslagen als gevolg van de invloed die 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek op hem heeft.

Sanderink weet van geen wijken

Die mails van Van Egten mag hij niet meer gebruiken, dat heeft de Amsterdamse rechter hem verboden, op straffe van 10.000 euro dwangsom. Volgens de rechter is het inbreuk op de privacy van Van Egten. Maar Sanderink is eigenwijs en laat zich weinig gelegen liggen aan wat de rechter vindt, zo is al vaker tijdens rechtszaken gebleken.

En hoewel al vier accountantsonderzoeken geen enkele onregelmatigheid - laat staan diefstal - lieten zien, is Sanderink toch overtuigd van diefstal door zijn ex. Bij een Almelose rechter wilde hij er vorig jaar zelfs zijn 'vermogen onder verwedden'.

'Obscuur bedrijfje'

De Amsterdamse rechter liet in de uitspraak over het verbod wel open dat een 'onafhankelijk' onderzoeksbureau onderzoek zou doen.

Sanderink zag blijkbaar een mogelijkheid om hiermee toch zijn gelijk (diefstal) te bewijzen; een 'obscuur' Rotterdamse bedrijfje AB Com, dat transporten met Oekraine organiseert, kreeg de opdracht onderzoek te doen naar fraude bij DSS. Voor dat 'onderzoek' kreeg AB Com inzage in de mails van Van Egten.

Rotterdams transportbedrijf doet 'forensisch onderzoek'

De uitkomst van het onderzoek laat zich raden: AB Com 'bewijst' in haar rapport dat Van Egten heeft gefraudeerd. Meermalen wordt in het rapport gebruik gemaakt van mails van Van Egten om de 'diefstal' te bewijzen. Het is een duur rapport geworden, want al die verwijzingen kosten 10.000 euro. Want Van Egten beroept zich op het verbod van de Amsterdamse rechter.

De rechter 'trapt er niet in'

Sanderink probeerde de Almelose rechter te overtuigen van de 'onafhankelijkheid' van AB Com, want een 'onafhankelijk' onderzoeksbureau mocht immers onderzoek doen, zo stond in de uitspraak van de Amsterdamse rechter.

Maar daar trapte de Almelose rechter niet in, die vond niet dat een transportbedrijfje met vijf werknemers dat transporten naar de Oekraine organiseert een 'onafhankelijk onderzoeksbureau' is.

Sanderink speelt kale kip

Het gevolg is dat dat Van Egten door mag gaan met het 'incasseren' van de dwangsommen. Op 170.000 euro is beslag gelegd: zeventien overtredingen volgens Van Egten. Daarnaast is onder meer beslag gelegd op rekeningen bij opdrachtgevers van DSS in Goor.

Het is dat de rechtspraak ook stil staat vanwege de coronacrisis, anders was nog deze maand de volgende rechtszaak geweest in het juridische spervuur dat 3 april vorig jaar begon.