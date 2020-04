Gedroomd dagje paintball in Kuinderbos blijkt illusie door valse tickets

Mogelijk tientallen tot honderden mensen zijn gedupeerd door valse tickets van een groot paintball bedrijf met 'vestigingen' in onder meer het Kuinderbos.

Tachtig euro per kaart

Het zijn glossy kaarten die afgelopen jaar verkocht zijn op drukke markten en beurzen in het land. Op de chique folders wordt een prachtig terrein voorgespiegeld in het Kuinderbos bij Bant. Je ziet jezelf al staan zoals op de foto's in de folder, gekleed als een echte soldaat.

Op het terrein staan serieuze tanks en Amerikaanse politiewagens waarachter je jezelf kunt verschuilen in de strijd tegen je kameraden. Foto's op prachtig vormgegeven kartonpapier, op zich zonder enige waarde, maar wel verkocht voor tachtig euro per kaart.

'Niet ver van huis'

Een groepje jongeren kocht de kaarten afgelopen zomer op een beurs in Utrecht. Hiermee zouden ze een dag lang met twintig vrienden verfkogels op elkaar kunnen schieten.

Een van hen is Merijn uit Giethoorn, twintig jaar oud. "Het Kuinderbos is niet ver van huis dus vervoer moest wel te regelen zijn. Het zag er op papier top uit, dus we hadden geen argwaan totdat bleek dat we geen reservering konden maken."

Er is wel een nette website waarop je allerlei informatie kunt vinden, maar het ticket verzilveren lukte de jongeren niet. Via de Facebookpagina van het bedrijf werden ze aan het lijntje gehouden. Via het telefoonnummer kwamen ze alleen terecht bij een callcenter waar de vraag niet werd begrepen.

Wekenlang hebben ze geprobeerd een dagje uit te reserveren, maar nu gooien ze het bijltje erbij neer. Via RTV Oost willen deze jongeren nu anderen waarschuwen. "Geloof niet zomaar wat je wordt aangeboden, ook al lijkt het nog zo mooi."

Glossy brochure moet kopers verleiden (Foto: RTV Oost)

Behalve folders en borden helemaal niets

De paintballtickets werden aangeboden door losse verkopers maar het bedrijf erachter is IPG, International Paintball Group. Volgens de folders en de website heeft dit bedrijf paintballcentra in acht landen, waaronder Noorwegen, Engeland, Finland en dus Nederland.

Het telefoonnummer lijkt te leiden naar een callcenter in Zuid-Afrika, waar inderdaad met geen mogelijkheid normaal mee te communiceren valt. Beloftes om de manager terug te laten bellen worden consequent niet nagekomen.

Het adres op de website van IPG leidt ons naar Bant. Hier aan de rand van het Kuinderbos zou een enorm schietterrein moeten zijn. Op het opgegeven adres staat een oude boerderij die duidelijk niet in gebruik is als centrum voor amateurschutters. Iets verderop, langs een zandpad in het bos staan borden die wel waarschuwen voor gevaar vanwege een schietterrein. Maar behalve die borden is er verder niets.

"Jullie komen zeker om te paintballen?" De vrouw des huizes doet met haar cynische toon het ergste vrezen. Rond de boerderij naast het bosperceel wijst niets op waar we voor komen.

Behalve deze borden is er in het Kuinderbos niets te vinden dat aan paintball doet herinneren (Foto: RTV Oost)

"Een tas vol knakworstjes"

"Jullie zijn niet de eerste hoor, dus je bent niet alleen." Mevrouw Van de Brake heeft met regelmaat volk op het erf dat ze moet teleurstellen. Ze vertelt over groepen mannen die een vrijgezellenfeestje wilden houden en over een moeder die een campinggasstelletje en een tas vol knakworstjes bij zich had. Het was de verjaardag van haar tienjarige zoon.

Ook vertelt ze over boze vaders en teleurgestelde zonen die zo'n tegenslag niet hadden verwacht.

"Mijn man en ik raken er intussen wel geïrriteerd van. Weet je, het is geen leuk verhaal wat je die mensen moet vertellen dus soms reageren ze ook niet zo leuk." Van de Brake is inmiddels op leeftijd en ziet alle aanloop vooral als overlast. Ze baalt ervan. Natuurlijk vindt ze het voor al die mensen ook niet leuk, maar hoe het zit met dat bedrijf weet ze niet.

De boerderij waar geen paintballcentrum gevestigd is (Foto: RTV Oost)

'Internationale deurwaarder ingeschakeld'

Boswachter Harco Bergman kan ons verder helpen. Het bosperceel is eigendom van zijn werkgever Staatsbosbeheer en Harco zegt dat hij de mensen achter het paintballbedrijf wel eens gesproken heeft. "Ze hebben het terrein ook een tijdje van ons gepacht maar dat bedrijf liep voor geen meter. Ze hebben hier misschien een jaar gezeten en toen ze wilden stoppen, hebben ze gevraagd of het pachtcontract kon worden afgekocht."

Inmiddels staat er een fors bedrag open boswachter Bergman

Als Bergman navraag doet bij de rentmeester van Staatsbosbeheer, dan blijkt dat er inmiddels een flinke vordering uit staat. "Ze zijn nooit op ons voorstel teruggekomen en inmiddels staat er een fors bedrag open. Niet betaald. De rentmeester vertelde dat hij een internationaal deurwaardersbedrijf ingeschakeld heeft."

De glossy folder (Foto: RTV Oost)

Handelsregister

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is IPG BV inmiddels uitgeschreven, maar volgens de laatste gegevens was het gevestigd in Santpoort (NH). Dat adres blijkt een appartement in een rijtjescomplex. De bewoner zegt er al achttien jaar te wonen en weet niets van een paintballbedrijf.

Oplichting?

De International Paintball Group BV heeft een tweede vestiging in Velsen-Zuid. Op dat adres blijkt een écht paintballcentrum te zijn. Daar wordt duidelijk dat het hier waarschijnlijk om oplichting gaat. Want ook de beheerder van Paintballcentrum Spaarnwoude verhaalt over teleurstellingen aan de balie. Hier kunnen mensen dan nog wel paintballen, "maar daar moet wel opnieuw voor worden betaald want dit is niet hetzelfde bedrijf."

Beheerder Steenhagen zegt de eigenaren van IPG wel te kennen. "Maar het is mislukt, ze zitten niet meer in Nederland, al zeker een jaar niet meer. Ze hebben geprobeerd via ons paintballcentrum een naam op te bouwen, dus wij zijn hier ook niet blij mee."

Volgens Steenhagen weten die eigenaren mogelijk niet eens dat er recent nog kaarten verkocht zijn. "Misschien dat een van de oud-werknemers die tickets achterover heeft gedrukt en er iets extra's uit heeft willen halen?"

De beheerder weet te vertellen dat IPG duizend luxe brochures met tickets had laten drukken. Dezelfde tickets die gekocht zijn door de jongeren uit Giethoorn. "Als ze daar achthonderd van verkocht hebben voor tachtig euro per stuk, dan hebben ze dik 60.000 euro in hun zak gestopt."

Het paintballcentrum in Spaarnwoude (Foto: RTV Oost)

Politie doet onderzoek

Politie Midden-Nederland probeert samen met de collega's in Noord-Holland uit te zoeken hoeveel aangiftes over deze tickets zijn gedaan. De woordvoerder van politie Midden-Nederland laat weten dat dat lastig is omdat de aangiftes kunnen zijn opgemaakt voor oplichting, misleiding of internetfraude.

"Kopers kunnen in het hele land aangifte hebben gedaan. Het is een hele klus om dat van alle korpsen bij elkaar te krijgen, maar er wordt wel naar gekeken."

'Hoe hadden we dit moeten zien?'

Het verhaal is voor Merijn en zijn vrienden intussen wel duidelijk. "Tachtig euro is voor ieder van ons best veel geld en daar zien we dus helemaal niets van terug."

Nog steeds vragen zijn vrienden zich af hoe ze deze fraude vooraf hadden moeten herkennen. "Maar paintballen gaan we denk ik nooit meer doen. Het voelt nu toch alsof je in je been bent geschoten, geen leuke herinnering dus dat haalt de lol er wel af."