Haaksbergse deejay G-Trumpetty combineert trompet met hippe house

Hij is een man met een missie. Gerben Ekkelboom uit Haaksbergen, of G-Trumpetty zoals zijn alter ego luidt, wil namelijk zijn geliefkoosde instrument van het oubollige imago verlossen. De deejay doet dat door de trompet te combineren met hippe housemuziek. "Mensen hebben vaak het vooroordeel dat een trompet hard en schel klinkt, maar dit instrument kan ook heel mooi en warm klinken."

Het ziet er ietwat onorthodox uit: een deejay die live op trompet met dancemuziek meespeelt. "Mijn grote doel is dat ik graag livemuziek in tact wil houden. Want vandaag de dag zie je steeds minder livemuziek. Terwijl dat toch eigenlijk veel leuker is om naar te kijken dan een deejay die alleen maar achter een draaitafel staat wat plaatjes te draaien."

Veel bekijks

Met zijn optredens trekt G-Trumpetty veel bekijks. "Ik krijg vaak supergave reacties. Als ik begin te spelen, dan gaat het publiek niet alleen dansen, maar zie je ook vaak dat ze hun mobieltjes pakken om mij te filmen. Daardoor heb je al snel een bepaalde interactie met je publiek."

Want hij wil zo graag zijn geliefde trompet onder de aandacht brengen bij leeftijdsgenoten. "Het is een prachtig instrument. Met mijn liveoptredens wil ik vooral aantonen dat de trompet niet alleen geschikt is voor jazz of klassiek, maar dat je er ook in dance prima mee uit de voeten kunt."

Optredens verzorgingshuizen

Al zit optreden er door corona nu even niet in. "In deze tijd zit ik veel in de studio. Om te werken aan mijn eigen nummers. Want daarmee wil ik uiteindelijk zoveel mogelijk op pad. En daarnaast treed ik regelmatig op bij verzorgingshuizen. Met een wat aangepast repertoire uiteraard. Sierra Madre, Il Silenzio, dat soort werk."

'Glimlach op gezicht toveren'

Ekkelbooms vader Gert timmert al jaren aan de weg als zanger. "Met hem ging ik vroeger al veel naar bruiloften en partijen. Zodoende ken ik al veel van dat soort nummers. En die komen me nu goed van pas bij optredens voor senioren. Want dat is dezer dagen mijn grote uitdaging: in deze crisistijd een glimlach op het gezicht toveren bij deze mensen."