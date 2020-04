Wat vind jij: Verpleeghuizen moeten duidelijkheid geven over coronabesmettingen en overlijdens in hun instelling

Oudere mensen zijn vatbaar voor het coronavirus. Bovendien kan een besmetting met het virus levensgevaarlijk zijn voor ouderen. In verpleeghuizen grijpt het virus om zich heen. Moeten verpleeghuizen melden of en hoeveel besmettingen er bij hun zijn?

Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat verpleeghuizen in onze provincie verschillende handelswijzen hanteren. Waar het ene verpleeghuis transparant is over besmettingen en overlijdens, is het andere verpleeghuis terughoudend.

Dat stelt ons voor de vraag of verpleeghuizen openheid moeten geven over het coronavirus in hun instelling. Moeten ze alleen familie inlichten of ook de pers? Of mogen ze de informatie voor zichzelf houden?

Stem en reageer. Hieronder of op Facebook.