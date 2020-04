Onwerkelijk leeg: voor het eerst in 70 jaar is camping De Holterberg niet open

Bianca Veneklaas wist niet wat haar overkwam afgelopen paasweekend. "Ineens hadden we tijd om uitgebreid te ontbijten met de kinderen en om buiten in de zon te zitten. We hebben niets te doen, het is bizar."

Waar normaal rond Pasen de eerste gasten worden verwelkomd, bleef het nu vanwege de coronamaatregelen stil op de camping.

100.000 euro misgelopen

Doordat de camping gesloten moet blijven, valt het financiële plaatje zwaar tegen. "Als ik snel reken hebben we dit weekend zo’n 100.000 euro misgelopen." Ondanks deze klap is Veneklaas wel optimistisch: "Gelukkig hebben we wat vet op de botten, maar dit moet niet veel langer duren."

De grootste klap wordt echter veel later verwacht. "Gasten die nu al hebben betaald, kunnen een voucher krijgen voor bijvoorbeeld volgend jaar, maar dan verdien ik tegen die tijd weer veel minder", legt ze uit.

Uitbreiding

Dit jaar stond een grote uitbreiding op de planning. Op het nieuwe gedeelte zou de camping zich richten op de buitensporter, zoals mountainbikers en hardlopers. Maar deze verruiming moet vanwege de onzekere financiële situatie voorlopig nog worden uitgesteld.

Duidelijkheid

Campings zoals De Holterberg hebben het meeste baat bij duidelijkheid. "Het is voor ons en met name de gasten belangrijk om te weten wat wel en niet kan. Er moet een veilige oplossing komen en het voornaamste is daarbij om die afstand te kunnen bewaren", aldus Veneklaas.

"We hebben een hele ruime opzet, maar in ons restaurant, zwembad en de sanitaire ruimtes kan dat nog wel eens lastig worden."

Ze hoopt dan ook snel duidelijkheid te krijgen. "Het zou ontzettend fijn zijn als we rond hemelvaart weer mondjesmaat gasten kunnen ontvangen."