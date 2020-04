Premier Rutte tijdens 'tussenweekpersconferentie': "Houd vol, de maatregelen hebben effect"

"Houd vol", dat was de belangrijkste boodschap van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie vanavond. Ook liet hij weten dat we niet hoeven te verwachten dat volgende week de coronamaatregelen worden opgeheven, ondanks dat die effect hebben.

Toch is hij erg tevreden over hoe het paasweekend is verlopen. "Het ging bijna overal goed. Geweldig dat zoveel mensen blijven volhouden. Alleen zo houden we de situatie in ziekenhuizen onder controle. Houd vol, blijft de belangrijkste boodschap", vertelde de premier.

Versoepeling?

Iedereen wil graag weten of de maatregelen binnenkort worden versoepeld, maar daar konden premier Rutte en minister De Jonge geen antwoord op geven. Rutte: "We zien nog steeds dat de maatregelen effect hebben. Blijven we in de intelligente lockdown of wordt het versoepeld? De impact van alle maatregelen is gigantisch. Er wordt veel van iedereen gevraagd. Daarom begrijp ik volkomen dat iedereen naar een versoepeling neigt."

Drie dilemma's

Het kabinet toetst drie criteria alvorens een versoepeling wordt ingevoerd. Die punten zijn de druk op de zorg, de bescherming van mensen met een zwakke gezondheid en de verspreiding van het virus. Ondertussen wordt met sectoren en specialisten gepraat over hoe de situatie straks handen en voeten kan worden gegeven.

De Jonge: "De weg naar het nieuwe normaal gaat gepaard met een aantal dilemma's." Een van die dilemma's is de druk op de zorg. De Jonge gaf aan dat we in de ziekenhuizen over de piek heen lijken te zijn. "We moeten ervoor zorgen dat de beschikbare zorg goed wordt verdeeld."

"Volgende week wordt duidelijk of het maatregelenpakket wordt verlengd of dat er een minimale versoepeling komt", voegde Rutte daaraan toe.

Corona-app

Bij de vorige persconferentie vertelde De Jonge dat er aan een app wordt gewerkt. Deze moet in kaart brengen met wie een besmet persoon in contact is geweest. De gesprekken over die applicatie worden dit weekend hervat, ook worden dan de opties doorgenomen.