Regio Twente wil dat binnen tien jaar de helft van de energie duurzaam is

De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

Om de doelstelling te behalen, willen de gemeenten grootschalig inzetten op zonnepanelen op daken, zonnevelden en het plaatsen van extra windmolens.

Duurzame warmtebronnen

Daarnaast ziet Twente kansen in aardwarmte. 'Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Met deze twee bronnen is er potentie om 64 procent van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen', schrijven de gemeenten in een persbericht.

De potentie van duurzame warmtebronnen heeft ook een gunstig effect op de elektriciteitsbehoefte, volgens Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep RES Twente: "Als we de duurzame warmtebronnen optimaal benutten, hoeven we ook minder elektriciteit duurzaam op te wekken."

Locaties nog niet bekend

De exacte locaties voor zonne- en windenergie zijn nog niet bekend. Elke gemeente gaat zelf over de locatiekeuze. In de komende periode gaan de gemeenten, in samenspraak met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen, afwegen welke locaties in aanmerking komen. Ook waar welke warmtebronnen ingezet gaan worden, is nu nog niet bekend.

Koopman: "Deze concept-RES Twente is dus ook vooral een uitnodiging om het maatschappelijk gesprek te voeren met elkaar.

Alle Twentse gemeenten gaan nu in gesprek met de inwoners over het lokale energiebeleid, de regionale energiestrategie en de verdere uitwerking daarvan. Op basis van de resultaten die uit die dialoog naar voren komen, stellen we de RES Twente 1.0 op. Die moet op 1 juli 2021 af zijn."

Hulp van het Rijk

Om de Twentse ambities in het eerste voorstel waar te kunnen maken heeft Twente, volgens Louis Koopman, hulp nodig . "Om de ambities te halen moet er draagvlak zijn in de Twentse samenleving, maar is ook hulp nodig van het Rijk om te zorgen dat de veranderingen betaalbaar en haalbaar zijn."