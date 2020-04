UT test 'budget' beademingsapparaat dat levens van coronapatiënten kan redden

"Dit apparaat is volledig door onze tests gekomen", zegt hoogleraar Frans de Jongh. "Het werkt eigenlijk op dezelfde manier als de reguliere apparaten die in de meeste Nederlandse ziekenhuizen staan, alleen is dit apparaat een versimpelde versie."

"Het kan ingezet worden tijdens de eerste vier à vijf dagen dat een patiënt in het ziekenhuis ligt. De gemiddelde intensive care-opname van 23 dagen wordt daarmee verkort en geeft in theorie een verlichting van vijftien tot twintig procent op de intensive care-capaciteit.”



Zo werkt het 'budget' beademingsapparaat. (tekst gaat verder onder de video)

Werking

Het apparaat, ontwikkeld door het Limburgse bedrijf FreeBreathing, kan patiënten op de intensive cares beademen als er geen reguliere apparaten meer beschikbaar zijn doordat de ic’s vol liggen.



De Jongh legt uit: "De ventilator vervangt de handmatige knijpbeweging van artsen. Dit simpele systeem pompt zuurstof in de longen van de patiënt, precies op de afgestelde hoeveelheid. We hebben het uitvoerig getest en dit systeem werkt goed. Er zit een alarmeringsfunctie ingebouwd, mocht er toch iets misgaan."



Derde wereld

"Doordat het een simpele versie van de apparatuur is die we hier in Nederland gebruiken, en dus een goedkope variant, is dit systeem uitermate geschikt voor derdewereldlanden", vertelt ontwikkelaar Stefan Dorssers. "Het apparaat is te bedienen met enkele knopjes op de zijkant of met de telefoon."



Daarnaast werkt het apparaat op zowel netstroom als een accu. "Niet in alle landen is het elektriciteitsnet stabiel. Zodra de netstroom wegvalt, gaat het apparaat zonder onderbreking door op de accu. Een boormachine-accu kan het apparaat al tien uur draaiende houden.”



Op de markt

Nu het apparaat goed is getest, wordt het gepresenteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "We hopen op korte termijn zoveel mogelijk landen te bedienen", vervolgt Dorssers.



Hoogleraar en longfysioloog De Jongh sluit zich daarbij aan. "Ik heb veel vertrouwen in dit apparaat. Dit systeem kan levens redden."