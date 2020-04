WW-uitkeringen Overijssel stijgen vooral in horeca en uitzendbranche door coronacrisis

Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel is afgelopen maand flink gestegen door de coronacrisis. Dat meldt het UWV. In de regio Twente zijn er, vergeleken met vorige maand, 5,2 procent meer uitkeringen verstrekt. In de regio Zwolle ging het om een stijging van 4,2 procent.

Landelijk was de toename ten opzichte van februari 4,3 procent. In de regio Twente gaat het om 8.846 WW-gerechtigden, Zwolle heeft 6.487 WW-uitkeringen. Vooral in de horeca, de cultuursector en in de uitzendbranche is de stijging van het aantal uitkeringen groot.

In maart werden in Overijssel en Gelderland Noord in totaal 3.690 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een toename van 41% ten opzichte van februari.