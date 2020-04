Scholen lopen tegen problemen op bij opvang kinderen: "Moeilijk afstand te houden"

Een van de ouders die haar kinderen vanochtend naar school brengt is Mariska Claussen. Zelf werkt ze in de gehandicaptenzorg en haar man is brandweerman, twee vitale beroepen dus.

"De afgelopen drie weken heb ik de kinderen gewoon nog thuis gehad, maar nu ik meer moet werken is dat niet meer te doen. Opa en oma willen wel oppassen, maar dat willen wij niet in verband met de gezondheid."

Moeite

Zoon Luuk en dochter Fenna zijn blij dat ze vandaag weer naar school kunnen. Fenna: "Het is leuk dat we andere kinderen weer zien." Luuk vult aan: "En mama kon niet zo goed les geven."

Mariska kan zich daar in vinden. "Het is ook lastig. Ik moet staartdelingen en andere rekenopdrachten uitleggen die ik zelf niet eens goed begrijp. Meer ouders zullen daar last van hebben. Ik ben blij dat ze nu hier op school terecht kunnen en volgens mij zijn ze daar zelf ook blij mee."

Afstand

Maar op de school lopen de medewerkers door de toestroom van kinderen wel tegen problemen aan. "We moeten toch die anderhalve meter afstand houden. Je merkt dat kinderen snel te dichtbij komen en voor ons als leerkrachten is het ook moeilijk om op afstand dingen uit te leggen", zegt Anouk.

Op dit moment mogen er enkel leerlingen opgevangen worden van wie beide ouders een vitaal beroep hebben. "Maar we vangen ook kinderen op die geen veilige thuissituatie hebben. Voor hen is de school een veilige plek. We houden goed contact met alle ouders en samen komen we er wel uit."

Toekomst

Op dit moment wordt er volop gespeculeerd over hoe nu verder. Voor Anouk is het simpel. "Het ideale scenario is dat wij na de meivakantie weer open kunnen. Maar ook dan is het afwachten of alle collega's weer willen werken, want ook onder collega's hebben we mensen die gevoelig voor dit virus zijn."

Steeds meer scholen vangen kinderen op (Foto: RTV Oost)