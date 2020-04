Nuran uit Deventer wint Nationale Vrijwilligersprijs

Nuran Florissen-Kapikiran uit Deventer is bij de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020 in de prijzen gevallen. Ze won de Gouden Venus van Milo, een prijs voor mensen die zich ondanks een beperking toch als vrijwilliger inzetten voor de maatschappij.

Nuran is sinds 1990 als vrijwilliger actief in Deventer en omgeving. Ze zet zich volop in voor de lokale samenleving en voor gelijke kansen voor (allochtone) vrouwen. De energie en passie waarmee zij dat doet, is ook wat de jury aanspreekt in haar aanmelding.

De Deventerse werd geboren zonder heupkom en is daarom zes keer geopereerd. Daarnaast heeft ze rugklachten en pijn in haar ledematen, waardoor betaald werk voor haar niet mogelijk is. Toch zet zij zich al zo'n dertig jaar in als vrijwilliger.

Aan de Gouden Venus van Milo is een geldbedrag verbonden van 5000 euro.