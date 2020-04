Landschap Overijssel herstelt Twents erfgoed om geschiedenis te behouden

Kloosterput

Toen het klooster in Sibculo kwam, werd gelijk ook het gebied ontgonnen. Zo ontstonden dorpjes boven Almelo, zoals Sibculo. De geschiedenis die hier is opgegraven, is rijk en allemaal te vinden in het museum over het klooster. "Wij helpen mee om de kloosterput te herstellen," vertelt projectleider Ronald Krabbenbos van Landschap Overijssel. Hieronder in het filmpje is de put te zien.

Dodenhuisje

Het is maar een strookje bos in Rossum, dat vanaf een zanderige pad uitsteekt in het landbouwgebied. Twee rijen bomen, met een paadje naar een open plek. Daar ligt nog de stenen fundatie van het dodenhuisje voor landlopers.

Het dodenhuisje waar landlopers werden begraven (Foto: onbekend)

Wie er begraven lagen en hoe de geschiedenis van dit huisje echt is, weet de Krabbenbos niet. In het filmpje doet hij een oproep over dit spannende verhaal.

Molenhuisje

Dan is er nog het molenhuisje. "Deze staat op particulier terrein en het is mooi dat de eigenaar deze ruïne heeft laten staan. Mensen die er langs fietsen, vragen zich vaak af wat het is. Wij zorgen ervoor dat er een bankje en een bord komt, zodat mensen het zelf kunnen lezen. En we repareren het huisje zo, dat het in de huidige staat bewaard kan blijven." Hieronder kun je zien dat het echt bijna op instorten staat.

"Er zijn nog veel meer elementen waarbij we helpen met het herstel," vertelt Krabbenbos. "Allemaal om onze eigen geschiedenis voor volgende generaties te bewaren."