'Het Meisje' ontkent betrokkenheid bij Zwolse onderwereldoorlog

Op een telefoon die door de politie aan haar wordt toegeschreven, is een filmpje gevonden van een bebloede Zwollenaar. Die zegt dat hij is gegijzeld door de drugsbende, waar Het Meisje een leidinggevende rol zou hebben. Fabienne zou ook bij die gijzelingsactie aanwezig zijn geweest.

Alibi

Maar dat ontkent Het Meisje, zegt haar advocate. "Ze heeft een alibi voor dat tijdstip. Ik heb gevraagd een getuige daarover te horen." Ook ontkent Fabienne dat de mobiel waarop het filmpje is aangetroffen van haar is. "En dat filmpje is ook nog 's niet met dat toestel gemaakt, maar er naartoe verzonden. Het enige wat haar dan eventueel aan te rekenen zou zijn, is wetenschap", zegt haar advocate.

Degene die zegt slachtoffer van de gijzeling te zijn, heeft verteld dat hij met zijn auto klemgereden is. Vervolgens is hij naar eigen zeggen naar een huis gebracht, waar hij is mishandeld. "Alles werd gefilmd", zegt hij. Na die mishandeling is hij naar een bos gereden. Daar werd hem een pistool op het hoofd gezet. "Het graf is al gegraven", zouden zijn gijzelnemers hebben gezegd.

Geld

Naast bovenstaande ontvoering wordt Het Meisje er ook van verdacht dat ze in haar zwarte dure Mercedes rondreed met een 'absurd hoog' geldbedrag. Volgens de politie kon ze geen goede verklaring geven voor dat geld, mogelijk is het verdiend met drugshandel.

Verzekering

"Maar ze heeft wel een goede verklaring", zegt advocate Sassen. "Ze heeft 90.000 euro verzekeringsgeld ontvangen na een heftig auto-ongeluk. Van dat bedrag op haar bankrekening heeft ze 25.000 euro gepind. Ze heeft allerlei documentatie om die stelling te ondersteunen." Waarom die 25.000 euro dan verstopt was onder de autostoel, blijft een raadsel.

Zwijgrecht

Het derde feit waar Fabienne van wordt verdacht is drugshandel. "Daarover beroept ze zich op haar zwijgrecht", zegt haar advocate. "Het is ook nog de vraag om hoeveel drugs het zou gaan. Dat wordt nog onderzocht. Het zou volgens de recherche gaan om drugshandel over een langere periode."

De naam van Het Meisje kwam vorig jaar voor in een andere zaak. De jonge Zwollenaar Joshua werd veroordeeld tot zo'n anderhalf jaar cel voor drugshandel. Eén van zijn opdrachtgevers zou Fabienne van den R. zijn. Begin mei bekijkt de rechtbank of ze langer vast blijft zitten.

Oorlog

De Zwolse onderwereldoorlog draait om de strijd tussen twee kampen. Over en weer zijn er liquidatiepogingen ondernomen met automatische wapens. Inzet van het gevecht is de macht op de regionale drugsmarkt.