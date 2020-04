Hogere sterfte in Overijsselse verpleeghuizen en andere instellingen sinds uitbraak coronavirus

In Overijsselse verpleeghuizen en andere instellingen stierven in de week van 30 maart 1,71 mensen meer in vergelijking met de eerste tien weken van dit jaar. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Onder zogeheten institutionele huishoudens is het sterftecijfer flink hoger dan in de eerste weken van het jaar. Dit zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten, maar ook gevangenissen en asielzoekerscentra.

In Noord-Brabant is het sterftecijfer onder instellingen met 2,79 bijna drie keer zo groot als normaal. Ook in Limburg (2,55), Gelderland (1,98) en Zuid-Holland (1,84) is het cijfer hoger dan in Overijssel.

Opvallend is dat het sterftecijfer in Flevoland (1,21), Friesland en Drenthe (beiden 1,11) en Groningen (0,71) nauwelijks afwijkt van het gemiddelde. In deze provincies is de uitbraak van het coronavirus ook minder wijdverspreid.