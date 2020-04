Oproep Vitens om drinkwater te besparen: 'Sproei slim en koop droogtebestendige planten'

"Ga zuinig om met water bij het tuinieren." Drinkwaterbedrijf Vitens doet deze oproep wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar als dit jaar. De watermaatschappij ziet dat er de afgelopen dagen een piek in het waterverbruik is ontstaan. "En dat heeft twee oorzaken, door de coronacrisis zijn we meer thuis én het mooie weer nodigt uit om in de tuin aan de slag te gaan", vertelt woordvoerder Cornelis Vlot.

Afgelopen zaterdag werd er zelfs ruim twintig procent meer drinkwater gebruikt, ongeveer tweehonderd miljoen liter extra dan normaal. Vitens roept daarom op om 'goed na te denken' over welke planten je in je tuin wil poten, aldus woordvoerder Vlot. "Kies dan voor droogtebestendige planten." Ook het gebruik van een regenton wordt aangeraden.

Prachtig weer

Dat we nu allemaal massaal thuis zitten, helpt niet bij het waterverbruik. Maar ook het prachtige weer van de afgelopen weken heeft nu al invloed op de grondwaterstand. In Oost-Nederland is de grondwaterstand de afgelopen twee weken gezakt van bovengemiddeld naar "ondergemiddeld", aldus een woordvoerder van het waterschap.

Voor Vitens betekent de aanhoudende droogte dat er meer grondwater dan normaal gebruikt wordt. Vorig jaar bleek dat Vitens tijdens de piekperiode in de zomer in vier grondwatergebieden meer water had gewonnen dan is toegestaan.

Het drinkwatergebruik is sinds de start van de coronacrisis fors gestegen. In de maand maart zag drinkwaterbedrijf Vitens een toename in het watergebruik van 1 miljard liter, dat is een toename van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste veertien dagen van april werd opnieuw 1 miljard liter meer gebruikt, een stijging van 7 procent vergeleken met vorig jaar. Afgelopen zaterdag werd er zelfs ruim 20 procent meer drinkwater gebruikt, ongeveer 200 miljoen liter extra dan normaal. "Dat is een piek die Vitens normaal gesproken alleen op warme zomerdagen ziet", zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. De recente stijging van het verbruik heeft volgens Vitens als oorzaak dat mensen door de coronamaatregelen aan huis zijn gebonden en dankzij het mooie weer massaal aan het tuinieren zijn.

