Minder boeven, meer bloemen: wijkagent Frank uit Heino ziet zijn werk veranderen

Wie denkt dat de politie minder te doen heeft nu de straten 'leeg' zijn, heeft het mis. Wijkagenten zoals Frank de Jonge gebruiken de tijd die ze overhouden om op andere manieren te helpen. Met het rondbrengen van bloemen of tekeningen in Salland, bijvoorbeeld. En dat is zwaarder dan het lijkt.

"Het begon vorige week met een tekeningenactie", zegt Frank. "We brachten kleurplaten rond voor kinderen om tijdens Pasen te tekenen. Een simpel idee, dat enorm dankbare reacties opleverde."

Bloemetje

Tijd voor een nieuwe actie, vonden de wijkagenten in Heino, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. "Want er zijn nog genoeg mensen in de zorg, het onderwijs of eenzame ouderen die iets extra's verdienen", zegt Frank. "Een bosje bloemen, bijvoorbeeld."

Zo gezegd, zo gedaan. De wijkagenten kregen van de politie geld om zo'n achtduizend tulpen in te slaan. Wie iemand een bosje tulpen gunt, kan hem of haar aanmelden. Binnen een paar dagen waren er meer aanmeldingen dan boeketjes. En dan moet je keuzes maken.

Schrijnende situaties

"We kijken dan wie eruit springt", legt Frank uit. Hij komt schrijnende situaties tegen als hij de bloemen rondbrengt. "Zo reed ik net naar iemand met een ernstig zieke zoon. Dan is het prachtig dat je iemand kan opbeuren met een klein gebaar. Maar we brengen ook bloemen naar mensen die zich vol overgave inzetten voor hun wijk."

"Het normale politiewerk gaat ondertussen ook door. Helaas, zou je bijna zeggen", zegt Frank. "Maar het is mooi dat we ook zo kunnen helpen. Je merkt dat mensen nu onzeker en verdrietig zijn, dan moet je er ook staan."

Er liggen al nieuwe plannen klaar om Salland tijdens de meivakantie een hart onder de riem te steken. "Hou de sociale media van de wijkagenten in Heino, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe in de gaten", tipt Frank. "Binnenkort laten we weten wat we gaan doen."